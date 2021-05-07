«Это конечно ужас»: москвичи раскритиковали Ялту

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На майские праздники, как и ожидалось, в Крым хлынул небывалый поток туристов. Людей так много, что не чувствуется даже морской воздух, поделились неутешительными выводами сами приезжие.

По ощущениям отдыхающих наиболее загруженной оказалась Ялта. Москвичка Юлия Загитова, приехавшая на отдых с супругом и маленьким ребенком, утверждает, что некоторые отели повысили цены на 30% именно из-за кэшбека. То есть цены подняли ровно на тот процент, который людям возвращают.

«Это, конечно, ужас. Мы в Ялте даже ночевать не стали, потому что гостиница, в которой мы раньше останавливались, стоила 16 тыс. рублей в сутки, а раньше была 5-6 тыс. Что-то происходит нехорошее, цены до такой степени расти не должны», — возмутилась собеседница агентства RT.

Юлию Загитову также разочаровала и сильная загруженность популярного крымского курорта. По ее словам, из-за толп туристов в Ялте даже не чувствуется морской воздух. А местные рестораны, магазины и продавцы на продуктовых рынках существенно подняли цены, желая заработать на туристах.

Однако не все так плохо. К примеру, в Евпатории, где семья Юлии решила провести большую часть отпуска, цены остались прежними. Порадовали женщину и СПА-услуги — цены на процедуры значительно ниже московских, хотя и качество, призналась она, похуже.

Отдыхающая из Подмосковья Олеся Тыщенко рассказала, что ехать в Ялту не стоит. Лучше отдать предпочтение другим городам, в частности Севастополю.

«Благоустройство в Ялте оставляет желать лучшего: мусор убирают только на территории отелей, дороги разбиты. Транспортная инфраструктура тоже огорчает: все маршрутки забиты битком, люди едут буквально друг на дружке, и, естественно, все без масок. В Севастополе ситуация гораздо лучше», — считает женщина.

Вместе с тем собеседница издания отметила, что крымчане «очень приветливы и всегда готовы помочь с любым вопросом».

В тексте использованы материалы: Форпост

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