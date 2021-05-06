Загадочная гора в Крыму ежегодно привлекает любителей экстрима

фото © Варвара Подлесняк

Гора Крокодил в Бахчисарайском районе Крыма названа так не случайно, а за поразительное сходство с хищной рептилией.

Существует легенда, что в средневековье на ней располагался дозорный пункт воинов княжества Феодоро.

Официально у горы два названия. Арман-Кая («Место молотьбы») связано с тем, что долины у подножия скалы всегда были плодородными и местные жители нашли скале особое применение. Бор-Кая («Меловая скала») отсылает нас к горной породе, из которой сложена гора, — известняку.

Горный хребет расположен на границе Бельбекской и Каралезской долин, его высота не превышает 300 метров над уровнем моря, а длина достигает примерно 500 метров. У подножия горы протекает река Бельбек.

Благодаря своей уникальной форме гора породила много легенд. Так и гипотеза о форпосте Феодоро до сих пор имеет статус легенды, так как не нашла научного подтверждения, рассказала гид и путешественница Варвара Подлесняк.

Официальная наука утверждает, что небольшие пещеры, прорезающие скалу, образовались из-за воздействия воздуха и воды на известняк. Однако в это трудно поверить, рассматривая отверстия вблизи, говорит гид.

«Гора Крокодил одна из загадок Крымского полуострова, так как скала полая, и в этом может убедиться каждый, кто посетит это необычное место — по-простому, элементарно стукнув покрепче ногой не по тропе, а непосредственно по каменному остову», — отметила наша собеседница.

«Альтернативщики» также считают, что у скалы было особое практическое применение в виде убежища.

«Предположительно, дыры в «хвосте» скалы — не что иное, как своеобразная вытяжка-фильтр для воздуха», — пояснила Варвара Подлесняк.

Гора Крокодил получила широкую известность после выхода на экраны боевика в стиле фэнтези «Скиф». Съемки киноленты проходили на склонах горы. К слову, герои фильма называли горный хребет древним капищем.

В тексте использованы материалы: Форпост

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