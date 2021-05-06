Ялтинским новорожденным пообещали дарить подгузники

В течение года все новорожденные ялтинцы при выписке из городского роддома будут получать подарки, в состав которых в том числе входят и подгузники.

Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ялты.

По инициативе главы администрации Янины Павленко в течение года все роженицы и их новорожденные дети при выписке будут получать подарки.

«Ялта единственный город в Крыму, где за средства местного бюджета в 2021-м году были закуплены подарки для новорожденных. В каждом наборе — одеяла, бутылочки, соски, ползунки, боди и многое другое — всего 21 предмет», — отметила глава администрации Ялты.

В апреле спонсор вручил сертификат на приобретение 700 упаковок подгузников для новорожденных ялтинцев. 4 мая груз прибыл в Ялтинский родильный дом.

«Подгузники будем вручать вместе с наборами от администрации, в каждой упаковке 90 штук. Произведены в Японии, очень хорошего качества», — подчеркнула заместитель главы администрации Светлана Новодацкая.

В свою очередь, заведующий сектором по взаимодействию с учреждениями здравоохранения Администрации города Ялта Наталья Березовская сообщила, что подарки вместе с подгузниками получат новорожденные, появившиеся на свет в этом году.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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