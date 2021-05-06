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Общество

В «Тайган» переедут животные - «пенсионеры» из Росгосцирка

13:02 четверг, 6 мая 2021
Белогорск
В «Тайган» переедут животные - «пенсионеры» из Росгосцирка

фото © obyektiv.press

Животные, которые в силу возраста уже не смогут выступать в российских государственных цирках, будут отправляться «на пенсию» в парк львов «Тайган» в Белогорском районе Крыма, сообщается на сайте Росгосцирка.

Специалисты организации приехали на полуостров, чтобы посмотреть, в каких условиях будут жить животные.

«Мы подписали соглашение, которое гарантирует достойные условия для жизни цирковых животных после завершения карьеры. Пока животные работают в наших программах, они полностью находятся на обеспечении компании. А когда они в силу возраста уже не могут работать в цирке, мы обязаны позаботиться о наших подопечных. Здесь, в сафари-парке «Тайган», все животные Росгосцирка получат своеобразную «пенсию» в прекрасных условиях на юге нашей страны», - заявил гендиректор организации Сергей Беляков.

Он добавил, что первые постояльцы уже переехали в «Тайган», речь идет о двух слонах. Специально для них подготовили вольер площадью 45 000 квадратных метров.

«Слоны освоили вольер, они купались, обсыпали себя песком и демонстрировали, что им прекрасно», - отметил владелец парка «Тайган» Олег Зубков.

До этого дня цирковые животные, которые вышли на заслуженный отдых, либо и далее продолжали путешествовать со своими наставниками, либо попадали в различные зоопарки страны.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

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