Общество
В «Тайган» переедут животные - «пенсионеры» из Росгосцирка
фото © obyektiv.press
Животные, которые в силу возраста уже не смогут выступать в российских государственных цирках, будут отправляться «на пенсию» в парк львов «Тайган» в Белогорском районе Крыма, сообщается на сайте Росгосцирка.
Специалисты организации приехали на полуостров, чтобы посмотреть, в каких условиях будут жить животные.
«Мы подписали соглашение, которое гарантирует достойные условия для жизни цирковых животных после завершения карьеры. Пока животные работают в наших программах, они полностью находятся на обеспечении компании. А когда они в силу возраста уже не могут работать в цирке, мы обязаны позаботиться о наших подопечных. Здесь, в сафари-парке «Тайган», все животные Росгосцирка получат своеобразную «пенсию» в прекрасных условиях на юге нашей страны», - заявил гендиректор организации Сергей Беляков.
Он добавил, что первые постояльцы уже переехали в «Тайган», речь идет о двух слонах. Специально для них подготовили вольер площадью 45 000 квадратных метров.
«Слоны освоили вольер, они купались, обсыпали себя песком и демонстрировали, что им прекрасно», - отметил владелец парка «Тайган» Олег Зубков.
До этого дня цирковые животные, которые вышли на заслуженный отдых, либо и далее продолжали путешествовать со своими наставниками, либо попадали в различные зоопарки страны.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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23 часа назад
В «Тайган» переедут животные - «пенсионеры» из Росгосцирка
Животные, которые в силу возраста уже не смогут выступать в российских государственных цирках, будут отправляться «на пенсию» в парк львов «Тайган» в Белогорском районе Крыма, сообщается на сайте Росгосцирка.