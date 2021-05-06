Власть
В Крыму приступили к проектированию съездов с трассы «Таврида» к морю
В Крыму приступили к проектированию съездов с трассы «Таврида» к курортным городам.
Сделать съезды проучил в августе прошлого года президент РФ Владимир Путин. По словам вице-премьера России Марата Хуснуллина, съезд к Феодосии будет построен за счет средств федерального бюджета, еще за 3 заплатит республика.
Завершить строительство поручено не позднее декабря 2023 года.
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Власти рассказали почему передумали делать фонтан на площади Ленина в Симферополе. Первоначальный проект капитального ремонта площади Ленина в Симферополе был скорректирован, строительство фонтана на площади отклонила экспертиза.
В Севастополе здание диорамы закроют на реконструкцию. Здание диорамы «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года» будет закрыто на реконструкцию в середине лета.
Строителям очистных на ЮБК мешают краснокнижные деревья. Ради возведения канализационно-очистных сооружений «Кацивели» на Южном берегу Крыма придется убрать произрастающие на территории будущей стройплощадки краснокнижные растения.
В России еще не приняли решение о строительстве в Крыму опреснительной установки
Власти рассматривают строительство опреснительные установки в Крыму как крайнюю меру.
Аксенов решил, что водохранилища Ялты будут наполнять новым способом
Республика Крым получила добро на реализацию ряда дополнительных мероприятий, направленных на стабилизацию водоснабжения полуострова.
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Сегодня, 6 мая 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
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