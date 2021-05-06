В Крыму приступили к проектированию съездов с трассы «Таврида» к морю

В Крыму приступили к проектированию съездов с трассы «Таврида» к курортным городам.

Сделать съезды проучил в августе прошлого года президент РФ Владимир Путин. По словам вице-премьера России Марата Хуснуллина, съезд к Феодосии будет построен за счет средств федерального бюджета, еще за 3 заплатит республика.

Завершить строительство поручено не позднее декабря 2023 года.

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