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Коронавирус в Крыму

В Крыму более ста новых заражений за сутки

10:00 четверг, 6 мая 2021

За 5 мая на территории Республики Крым подтверждено 101 новый случай коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

«За 5 мая на территории Республики Крым зарегистрирован 101 случай коронавирусной инфекции, в том числе 2 случая с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 70 выявлены при обращении за медицинской помощью, 29 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 2 случая завозные из-за границы.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 1661 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 82 человека, выздоровевших за весь период – 37 963 человека», — сообщил Сергей Аксенов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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