Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: На 27 предприятиях Симферополя найдены нарушения профилактики COVID-19 ● В Крыму еще 97 человек слегли с ковидом ● Еще 98 крымчан заразились коронавирусом ● В Крыму зафиксирован 101 случай COVID-19 за минувшие сутки ● Только 5000 сотрудников курортной сферы Крыма вакцинировались от COVID-19
В Крыму более ста новых заражений за сутки
За 5 мая на территории Республики Крым подтверждено 101 новый случай коронавирусной инфекции.
Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.
«За 5 мая на территории Республики Крым зарегистрирован 101 случай коронавирусной инфекции, в том числе 2 случая с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 70 выявлены при обращении за медицинской помощью, 29 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 2 случая завозные из-за границы.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 1661 человек.
Количество выздоровевших за сутки составляет 82 человека, выздоровевших за весь период – 37 963 человека», — сообщил Сергей Аксенов.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
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