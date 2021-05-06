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Происшествия

В Крым пытались завезти наркотики в ящике с зерном

08:18 четверг, 6 мая 2021

22-летнего гражданина Украины задержали на границе при попытке ввоза в Крым запрещенных веществ.

Об этом сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по Республике Крым.

Как пояснили в ведомстве, при досмотре вещей молодого человека, пересекавшего границу в пункте пропуска «Джанкой», у пограничников вызвал подозрения контейнер с зерном. При более тщательном досмотре содержимого внутри контейнера обнаружился пакет с таблетками белого цвета.

«Проведенное специалистами экспертно-криминалистического центра исследование подтвердило содержание в таблетках прекурсора наркотического средства «псевдоэфедрин» в концентрации более 10%», - отметили в пресс-службе погрануправления.

В отношении гражданина Украины возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств. Все материалы переданы в правоохранительные органы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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