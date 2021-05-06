В Феодосии мебельщик обманул клиентов на 100 тысяч рублей

Пожилая жительница Феодосии написала заявление в полицию о том, молодой человек под предлогом изготовления мебели взял у нее 10 тысяч рублей, но работу так и не выполнил.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Сотрудники полиции задержали 30-летнего мужчину, который занимался производством мебели.

«Взяв очередной заказ, он приехал на квартиру к потерпевшей, где произвел замеры, сделал чертеж, после чего озвучил сумму для оплаты. Женщину сумма устроила, и она внесла предоплату в сумме 10000 рублей, на что подозреваемый выписал ей товарный чек на общую сумму с указанием аванса. Однако в оговоренный срок злоумышленник свои обязательства не выполнил и скрылся», — рассказали в пресс-службе.

Следователь доказал причастность подозреваемого к пяти аналогичным преступлениям.

Общая сумма ущерба, нанесенного обманутым гражданам, составила более 100 тысяч рублей.

Санкции статьи, по которой возбуждено уголовное дело, предусматривают до 5 лет тюрьмы. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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