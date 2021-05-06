Происшествия
В Феодосии мебельщик обманул клиентов на 100 тысяч рублей
Пожилая жительница Феодосии написала заявление в полицию о том, молодой человек под предлогом изготовления мебели взял у нее 10 тысяч рублей, но работу так и не выполнил.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.
Сотрудники полиции задержали 30-летнего мужчину, который занимался производством мебели.
«Взяв очередной заказ, он приехал на квартиру к потерпевшей, где произвел замеры, сделал чертеж, после чего озвучил сумму для оплаты. Женщину сумма устроила, и она внесла предоплату в сумме 10000 рублей, на что подозреваемый выписал ей товарный чек на общую сумму с указанием аванса. Однако в оговоренный срок злоумышленник свои обязательства не выполнил и скрылся», — рассказали в пресс-службе.
Следователь доказал причастность подозреваемого к пяти аналогичным преступлениям.
Общая сумма ущерба, нанесенного обманутым гражданам, составила более 100 тысяч рублей.
Санкции статьи, по которой возбуждено уголовное дело, предусматривают до 5 лет тюрьмы. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Ударила мужа ножом в живот: крымчанке грозит до 10 лет тюрьмы. Полицейские Симферополя задержали местную жительницу по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью своему 69-летнему супругу.
В Симферополе задержали подозреваемого в краже средств с чужой банковской карты. Сотрудники полиции Симферопольского района задержали 60-летнего жителя Симферополя по подозрению в хищении денежных средств с банковского счета, сообщает пресс-служба МВД России в Крыму.
Крымчанин украл электрокабель с набережной в поселке Угловое. По заявлению руководителя подрядной организации, работающей над благоустройством в селе Угловое Бахчисарайского района, правоохранители задержали злоумышленника.
Майнеры покупали у симферопольцев б/у видеокарты за фальшивые рубли. Злоумышленники успели обмануть как минимум трех жителей Симферополя.
В России еще не приняли решение о строительстве в Крыму опреснительной установки
Власти рассматривают строительство опреснительные установки в Крыму как крайнюю меру.
Аксенов решил, что водохранилища Ялты будут наполнять новым способом
Республика Крым получила добро на реализацию ряда дополнительных мероприятий, направленных на стабилизацию водоснабжения полуострова.
Какой сегодня праздник 6 мая фото
Сегодня, 6 мая 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
В Крыму начали массово отменять летние брони
Крымские отели начали массово отменять летние брони.
вчера
Украинец отправился в Крым выбивать долги и исчез
20 часов назад
Крымского наркоплантатора взяли с поличным
22 часа назад
«Да нафиг нам этот Крым»: в 90-х Ельцин отказался купить полуостров
Окружение первого президента России Бориса Ельцина в начале 1990-х годов рассматривало возможность сделки с Киевом по присоединению Крыма к РФ в обмен на бесплатный газ для Украины.