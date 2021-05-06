Происшествия
Упавшего в лес парапланериста нашли на склоне горы Ай-Петри спасатели
фото © prostorikrima.ru
Неудачливого парапланериста пришлось выручать крымским спасателям.
Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Республики Крым.
Информация о том, что мужчина на параплане упал в горно-лесной зоне Ялтинского заповедника, поступила на пульт оперативного дежурного в десять часов утра в среду. Выехавший по сигналу отряд «КРЫМ-СПАС» после непродолжительных поисков вместе с сотрудниками заповедника обнаружил мужчину на восточном склоне горы Ай-Петри.
«Пострадавшему оказали первую помощь, наложив шину на травмированную ногу. Затем на служебной машине доставили пострадавшего, жителя города Севастополь, в Ливадийскую городскую больницу», - пояснили в спасательном ведомстве, напомнив всем любителям экстремальных развлечений о том, что не стоит «испытывать судьбу без соответствующей подготовки».
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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