Упавшего в лес парапланериста нашли на склоне горы Ай-Петри спасатели

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Неудачливого парапланериста пришлось выручать крымским спасателям.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Республики Крым.

Информация о том, что мужчина на параплане упал в горно-лесной зоне Ялтинского заповедника, поступила на пульт оперативного дежурного в десять часов утра в среду. Выехавший по сигналу отряд «КРЫМ-СПАС» после непродолжительных поисков вместе с сотрудниками заповедника обнаружил мужчину на восточном склоне горы Ай-Петри.

«Пострадавшему оказали первую помощь, наложив шину на травмированную ногу. Затем на служебной машине доставили пострадавшего, жителя города Севастополь, в Ливадийскую городскую больницу», - пояснили в спасательном ведомстве, напомнив всем любителям экстремальных развлечений о том, что не стоит «испытывать судьбу без соответствующей подготовки».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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