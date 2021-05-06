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Туристам в Крыму предлагают пожить в железных контейнерах

19:47 четверг, 6 мая 2021
Туристам в Крыму предлагают пожить в железных контейнерах

фото © tourdom.ru

В профессиональном сообществе Фейсбука «Трэвел Президиум» обсуждают необычный вариант размещения в Крыму.

Мини-отель «Мирный» в Евпатории предлагает остановиться в номерах, оборудованных на пляже прямо в грузовых контейнерах.

Сначала немного об отеле. Судя по странице в Инстаграме, он открылся еще в 2019 году. В настоящее время туристам предлагается три вида номеров: «капсульный» эконом (6 кв. м), двухместный с кроватью queen-size (13 кв. м), а также четырехместный с двухъярусными кроватями (13 кв. м). В каждом из них расположены санузел, кондиционер и некоторые другие удобства. В двух последних также заявлены терраса с шезлонгами и панорамное окно с видом на море. Объект позиционирует себя не только как первый в стране отель из морских контейнеров, но и как место для занятия серфингом.

Ряд участников обсуждения в Фейсбуке выразили симпатию к необычному варианту размещения и назвали идею «прикольной». «Для каких-нибудь серф-приютов абсолютно нормально. Вполне молодежный формат. Но в целом нужно еще тестировать продукт», – гласит один из комментариев. Другой пользователь написал: «Огонь! Но не хватает занавесок». Кто-то выразил уверенность, что проживание в контейнерах гораздо лучше, чем во многих обычных отелях Крыма. Часть дискутирующих сравнили мини-отель с подобными объектами в Австралии и Нидерландах.

Но нашлись и скептики. Некоторые члены профессионального сообщества предположили: несмотря на наличие кондиционеров, летом внутри железных боксов может быть очень жарко. Один из участников обсуждения задался вопросом, а не перевозились ли раньше в контейнерах опасные вещества. «Пока есть спрос при закрытых границах, и такой хостел для массового туриста сгодится», – резюмировал другой комментатор.

В ходе обсуждения высказывалось и мнение в целом об объектах проживания в Крыму: «То, что предлагают в регионе и в целом, и по соотношению «цена – качество», ужасно. Но при этом пользуется спросом». К слову, с 24 по 31 мая двухместный номер в первом в России отеле из грузовых контейнеров можно забронировать за 85,4 тыс. руб. на двоих без питания (12,2 тыс. руб. в сутки). За эту же цену можно снять четырехместный номер. Правда, свободных мест на указанный период осталось немного.

Проживание в подобных отелях туристам предлагают и в других странах. Более года назад в Таллине открылся Hektor Konteiner, состоящий из 84 двухместных номеров на базе морских контейнеров. В Лондоне из 26 железных емкостей построена пятиэтажная гостиница Stow-Away. С 2017 года в Грузии принимает постояльцев бутик-отель Quadrum. Он располагается на высоте 2200 м над уровнем моря и также состоит из грузовых боксов, обшитых деревянными панелями.

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