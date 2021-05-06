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Стало известно сколько крымчан воспользовались льготной ипотекой

14:21 четверг, 6 мая 2021
Стало известно сколько крымчан воспользовались льготной ипотекой

фото © news.1777.ru

За время действия в России программы льготной ипотеки под 6,5% годовых в Госкомрегистре зарегистрировали более тысячи договоров долевого участия в строительстве.

Об этом сообщила председатель республиканского ведомства Инна Смаль.

При этом, как отметила чиновница, подавляющее большинство случаев участия крымчан в программе льготной ипотеки связано как раз с заключением договора долевого участия в строительстве многоэтажных жилых домов. А учитывая популярность программы в целом по России, не исключено, что ее действие могут продлить, выразила надежду председатель Госкомрегистра республики.

«На данный момент взять доступный кредит на собственную недвижимость можно до 1 июля 2021 года, однако, исходя из различных обсуждений на уровне федеральных органов власти, логично предположить, что действие программы может быть вновь продлено», - заключила Смаль.

Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых была запущена весной 2020 года в качестве антикризисной меры в период пандемии коронавируса. За год действия программы банки выдали почти 450 тысяч кредитов на общую сумму 1,337 триллиона рублей. Программа должно была завершиться 1 ноября 2020 года, но было решено продлить ее действие до 1 июля 2021 года.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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