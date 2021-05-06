Симферопольцы пожаловались, что обещанной Аксеновым горячей воды нет

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Глава Крыма обещал пуск с 1 мая, но некоторые горожане его до сих пор не дождались.

Ряд жителей крымской столицы пожаловались на отсутствие горячей воды в кранах, несмотря на обещание губернатора Аксенова обеспечить с 1 мая полноценное водоснабжение.

Симферополец Андрей Зинченко написал в группе «Обращения к главе Республики Крым Аксенову С.В.» в Facebook, что в поселке городского типа Грэсовский нет горячей воды.

«Интересно пгт Грэсовский не входит в число подчиненных Аксенова? Ведь он обещал, что с 1 мая будет горячая вода. По состоянию на 3 мая воды горячей как не было, так и нет. Когда уже будут совпадать обещания и действия, ведь скоро выборы и выборщики сделают правильные выводы», - написал Зинченко.

Публикацию стали активно комментировать другие пользователи социальной сети. По их словам, такая же ситуация и на ряде улиц Симферополя - Балаклавской, Залесской, Ковыльной, в районе железнодорожного вокзала.

В «Воде Крыма» посоветовали обратиться в госпредприятие «Крымтеплокоммунэнерго», поскольку именно оно отвечает за подачу горячей воды жителям города. В симферопольском филиале «Крымтеплокоммунэнерго» рассказали о причинах сложившейся ситуации.

«Поскольку 10 месяцев воды не было, у большинства людей стоят бойлеры. Вопрос заключается в том, что разбора нет и нарушена рециркуляция внутри домов. Нужно звонить в ЖЭК либо МУП по месту жительства, оставлять заявки о том, чтобы внутри домов настраивали рециркуляцию. Люди воду не расходуют, а берут из бойлера. Пока она доходит до квартиры, то уже становится ненадлежащей температуры. Если у них есть возможность, то настраивают. Для этого в доме должна быть данная функция по рециркуляции. Она, к сожалению, есть не в каждом доме. Если ее нет, то нужно на слив спускать», - рассказала дежурный диспетчер аварийной службы.

Сотрудник филиала «Крымтеплокоммунэнерго» заверила, что горячая вода симферопольцам подается.

«Но есть ряд неподключенных к горячему водоснабжению домов, где ведутся работы», - сказала диспетчер.

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