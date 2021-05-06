Российского комика раскритиковали за рыбалку в Балаклаве

фото © www.instagram.com/galtsev_yuriy

Артист поделился в соцсетях подробностями своего отдыха, чем вызвал недовольство подписчиков.

Российский юморист Юрий Гальцев поделился в Instagram подробностями своего отдыха в Севастополе, чем вызвал недовольство подписчиков.

Комик приехал в регион для участия в спектакле «Главный элемент». Отыграв свою роль, пародист в компании друзей отправился на морскую прогулку у берегов Балаклавы, во время которой выловил 15 килограммов ставриды и 6 окуней. Он не стал уточнять, с кем проводил отдых, отметив, что это «главы главнее всех». Также артист побывал на мысе Фиолент.

Пользователи соцсети возмутились количеством выловленной рыбы, заподозрив Гальцева в нарушении законов о рыболовстве.

В тексте использованы материалы: Примечания

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крымчанка Злата Огневич объявила об участии в украинском шоу «Холостячка». Уроженка Судака, певица Злата Огневич объявила, что станет главной героиней второго сезона украинского шоу «Холостячка».

«Ни вашим, ни нашим»: Лев Лещенко высказался про статус Крыма. Крым в третий раз принимает музыкальный фестиваль «Дорога на Ялту». Жюри фестиваля возглавляет народный артист РСФСР, кумир нескольких поколений Лев Лещенко.

Несколько лет назад покойный принц Филипп посещал Крым. Посольство Великобритании в Украине рассказало о том, как покойный принц Филипп посещал Крым в 2004 году.

Накормившую хлебом крымских лебедей Бузову обвинили в ожирении птиц. Приехав в Крым на съемки, певица попробовала местные устрицы и барабульку.