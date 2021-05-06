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Российского комика раскритиковали за рыбалку в Балаклаве
фото © www.instagram.com/galtsev_yuriy
Артист поделился в соцсетях подробностями своего отдыха, чем вызвал недовольство подписчиков.
Российский юморист Юрий Гальцев поделился в Instagram подробностями своего отдыха в Севастополе, чем вызвал недовольство подписчиков.
Комик приехал в регион для участия в спектакле «Главный элемент». Отыграв свою роль, пародист в компании друзей отправился на морскую прогулку у берегов Балаклавы, во время которой выловил 15 килограммов ставриды и 6 окуней. Он не стал уточнять, с кем проводил отдых, отметив, что это «главы главнее всех». Также артист побывал на мысе Фиолент.
Пользователи соцсети возмутились количеством выловленной рыбы, заподозрив Гальцева в нарушении законов о рыболовстве.
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