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Российского комика раскритиковали за рыбалку в Балаклаве

Российского комика раскритиковали за рыбалку в Балаклаве

фото © www.instagram.com/galtsev_yuriy

Артист поделился в соцсетях подробностями своего отдыха, чем вызвал недовольство подписчиков.

Российский юморист Юрий Гальцев поделился в Instagram подробностями своего отдыха в Севастополе, чем вызвал недовольство подписчиков.

Комик приехал в регион для участия в спектакле «Главный элемент». Отыграв свою роль, пародист в компании друзей отправился на морскую прогулку у берегов Балаклавы, во время которой выловил 15 килограммов ставриды и 6 окуней. Он не стал уточнять, с кем проводил отдых, отметив, что это «главы главнее всех». Также артист побывал на мысе Фиолент.

Пользователи соцсети возмутились количеством выловленной рыбы, заподозрив Гальцева в нарушении законов о рыболовстве.

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