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Общество

Похолодание и дожди придут в Крым к 9 мая

16:27 четверг, 6 мая 2021
Похолодание и дожди придут в Крым к 9 мая

фото © Новости Крыма

Синоптики прогнозируют грозы в Крыму перед Днем Победы, а 9 мая ожидается прохладный ветер и понижение температуры.

Об этом сообщили в Крымском гидрометцентре.

«Тропические воздушные массы принесут на полуостров 8 мая жаркую, дождливую погоду, прогремят весенние грозы. Ночью 10-15 градусов, днем 22-27 градусов, – говорится в сообщении. – В День Победы – 9 мая – холодный фронтальный раздел ослабит жару: ночью 5-10 градусов, днем 15-20, преимущественно без осадков, прохладный северо-западный ветер 10-15 метров в секунду».

В гидрометцентре также опубликовали архивные данные о погоде 76 лет назад – 9 мая 1945 года. Тогда в Симферополе было пасмурно, шел небольшой дождь, ветер северо-западный 15 метров в секунду, температура воздуха 13 градусов.

Ранее в гидрометцентре сообщили о существенном притоке воды в водохранилища на территории полуострова. Всего за месяц водохранилища пополнились на 24,4 млн кубометров. Общий объем составил 85,8 млн кубометров.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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Прогноз погоды в Крыму на среду 5 мая. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 5 мая.

Прогноз погоды в Крыму на вторник 4 мая. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 4 мая.

Прогноз погоды в Крыму на понедельник 3 мая. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 3 мая.

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