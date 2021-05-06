Общество
Похолодание и дожди придут в Крым к 9 мая
фото © Новости Крыма
Синоптики прогнозируют грозы в Крыму перед Днем Победы, а 9 мая ожидается прохладный ветер и понижение температуры.
Об этом сообщили в Крымском гидрометцентре.
«Тропические воздушные массы принесут на полуостров 8 мая жаркую, дождливую погоду, прогремят весенние грозы. Ночью 10-15 градусов, днем 22-27 градусов, – говорится в сообщении. – В День Победы – 9 мая – холодный фронтальный раздел ослабит жару: ночью 5-10 градусов, днем 15-20, преимущественно без осадков, прохладный северо-западный ветер 10-15 метров в секунду».
В гидрометцентре также опубликовали архивные данные о погоде 76 лет назад – 9 мая 1945 года. Тогда в Симферополе было пасмурно, шел небольшой дождь, ветер северо-западный 15 метров в секунду, температура воздуха 13 градусов.
Ранее в гидрометцентре сообщили о существенном притоке воды в водохранилища на территории полуострова. Всего за месяц водохранилища пополнились на 24,4 млн кубометров. Общий объем составил 85,8 млн кубометров.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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Прогноз погоды в Крыму на среду 5 мая. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 5 мая.
Прогноз погоды в Крыму на вторник 4 мая. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 4 мая.
Прогноз погоды в Крыму на понедельник 3 мая. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 3 мая.
Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 2 мая. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 2 мая.
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