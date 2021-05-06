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Общество

На Сапун-горе состоятся две исторические реконструкции

В Севастополе пройдет зрелищный военно-исторический фестиваль «Даешь Севастополь!».

8 и 10 мая 2021 года в рамках фестиваля «Даешь Севастополь!» все любители истории смогут увидеть трансляции двух военно-исторических реконструкций, которые пройдут накануне в Музее обороны Севастополя на Сапун-горе. Мероприятие приурочено к годовщине Победы и освобождению Севастополя. Организатором выступает Агентство развития внутреннего туризма при поддержке Министерства культуры РФ.

Первый бой «Героическая оборона Севастополя» перенесет зрителей и участников в суровый в 1942 год, когда советские воины на протяжении долгих 250 дней защищали город от фашистских захватчиков. В основу сценария исторической реконструкции вошли наступление немецкого механизированного корпуса, бомбовый удар по позициям обороняющейся Красной Армии, дуэль расчета зенитного орудия ПВО и немецкой авиации, а также рукопашная схватка наших доблестных морпехов с солдатами Вермахта. Более 100 участников из военно-исторических клубов Севастополя, Крыма, Краснодара, Керчи, Тулы, Москвы и Московской области соберутся, чтобы оживить историю для зрителей.

Вторая реконструкция «Штурм Сапун-горы» будет посвящена событиям 7 мая 1944 года, когда воины 77-й и 32-й гвардейских стрелковых дивизий совершили настоящий подвиг и в ходе кровопролитных боев взяли Сапун-гору, открыв дорогу на Севастополь. Зрители увидят отступающие румынские части, 6 единиц военной техники, включая СУ-76 с десантом на борту, залп «Катюши», который накроет огненным смерчем позиции врага, и, конечно, финальную атаку наших солдат, водрузивших 7 мая 1944 года красное знамя на вершине Сапун-горы.

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