Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму более ста новых заражений за сутки ● На 27 предприятиях Симферополя найдены нарушения профилактики COVID-19 ● В Крыму еще 97 человек слегли с ковидом ● Еще 98 крымчан заразились коронавирусом ● В Крыму зафиксирован 101 случай COVID-19 за минувшие сутки
Крым в лидерах по смертности от коронавируса
фото © vk.com/aksenovrk
В марте этого года в Крыму от новой коронавирусной инфекции скончались 119 человек.
По этому показателю республика занимает четвертое место среди регионов Южного федерального округа, информирует Росстат.
По данным ведомства, из 119 скончавшихся у 104 был идентифицирован коронавирус, у 15 умерших вирус идентифицирован с пометкой «возможно». Кроме того, у девяти пациентов COVID-19 не стал основной причиной смерти, но оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений.
Лидером по количеству смертей от коронавируса в ЮФО стала Ростовская область. Там в марте умерли 530 пациентов, из которых 500 – с установленным диагнозом COVID-19 и 30 – с идентифицированным коронавирусом с пометкой «возможно».
На втором месте – Краснодарский край, где за месяц скончались 489 человек с COVID-19. Из них у 350 был выявлен коронавирус и у 139 вирус идентифицирован с пометкой «возможно». У 128 умерших в марте COVID-19 оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений заболевания.
Третью строчку занимает Волгоградская область (178 умерших в марте), пятую – город Севастополь (84 скончавшихся).
В целом среди федеральных округов ЮФО занимает пятое место по уровню смертности от коронавируса в марте – 1544 человека. Меньше скончавшихся только на Урале (1357), Дальнем Востоке (684) и Северном Кавказе (528).
Всего с начала пандемии в Крыму коронавирус диагностирован у 40 966 человек. Выздоровели 37 881 пациент, умерли 1238 человек.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
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