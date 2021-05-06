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Коронавирус в Крыму

Крым в лидерах по смертности от коронавируса

11:43 четверг, 6 мая 2021
Крым в лидерах по смертности от коронавируса

фото © vk.com/aksenovrk

В марте этого года в Крыму от новой коронавирусной инфекции скончались 119 человек.

По этому показателю республика занимает четвертое место среди регионов Южного федерального округа, информирует Росстат.

По данным ведомства, из 119 скончавшихся у 104 был идентифицирован коронавирус, у 15 умерших вирус идентифицирован с пометкой «возможно». Кроме того, у девяти пациентов COVID-19 не стал основной причиной смерти, но оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений.

Лидером по количеству смертей от коронавируса в ЮФО стала Ростовская область. Там в марте умерли 530 пациентов, из которых 500  – с установленным диагнозом COVID-19 и 30 – с идентифицированным коронавирусом с пометкой «возможно».

На втором месте – Краснодарский край, где за месяц скончались 489 человек с COVID-19. Из них у 350 был выявлен коронавирус и у 139 вирус идентифицирован с пометкой «возможно». У 128 умерших в марте COVID-19 оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений заболевания.

Третью строчку занимает Волгоградская область (178 умерших в марте), пятую – город Севастополь (84 скончавшихся).

В целом среди федеральных округов ЮФО занимает пятое место по уровню смертности от коронавируса в марте – 1544 человека. Меньше скончавшихся только на Урале (1357), Дальнем Востоке (684) и Северном Кавказе (528).

Всего с начала пандемии в Крыму коронавирус диагностирован у 40 966 человек. Выздоровели 37 881 пациент, умерли 1238 человек.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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