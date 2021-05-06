Общество
Какой сегодня праздник 6 мая
фото © pixabay.com
Сегодня, 6 мая 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
День памяти святого великомученика Георгия Победоносца
Фото 24smi.org
6 мая весь православный мир чтит память Святого Георгия Победоносца.
Великомученик Георгий был сыном богатых и благочестивых родителей, воспитавших его в христианской вере. Родился Георгий в городе Бейруте (в древности — Белит), у подножия Ливанских гор.
Поступив на военную службу, Георгий выделялся среди прочих воинов своим умом, храбростью, физической силой, воинской осанкой и красотой. Достигнув вскоре звания тысяченачальника, святой Георгий сделался любимцем императора Диоклетиана. Диоклетиан был талантливым правителем, но фанатичным приверженцем римских богов. Поставив себе целью возродить в Римской империи отмирающее язычество, он вошел в историю как один из самых жестоких гонителей христиан.
После безрезультатных уговоров отречься от Христа император приказал подвергнуть святого различным мучениям. Святой Георгий был заключен в темницу, где его положили спиной на землю, ноги заключили в колодки, а на грудь положили тяжелый камень. Но святой Георгий мужественно переносил страдания и прославлял Господа. Тогда мучители Георгия начали изощряться в жестокости. Они били святого воловьими жилами, колесовали, бросали в негашеную известь, принуждали бежать в сапогах с острыми гвоздями внутри.
Святой мученик все терпеливо переносил с молитвой на устах. В конце концов, император приказал отрубить мечом голову святому. Так святой страдалец отошел ко Христу в Никомидии в 303 году.
День Даждьбога
Даждьбог — Дабъ, Радегаст, Радигош, Сварожич — это разные варианты имени одного и того же бога. Бога плодородия и солнечного света, живительной силы. Он считается первопредком славян (славяне по тексту «Слова о Полку Игореве» — даждьбожии внуки).
Почитался в этот день и Ярило (Солнце), лик Даждьбога, возрождение природы. Бога Яра часто сравнивали с пахарем и воином Арием, сыном Даждьбога. Арий почитался, подобно Яру, воплощением Рода (в иных толкованиях — Велеса либо Даждьбога).
В день Даждьбога люди радовались, что Даждьбог отверг Марену и обручился с Живой. Это означало окончание долгой Зимы, начало Весны и Лета. В это время в ведических храмах и на вспаханных полях шумно славили Даждьбога.
Егорьев день (Юрий Вешний)
Георгий Победоносец - христианский святой, особенно почитаемый на Руси. Во время правления императора Диоклетиана он пострадал за веру, после восьмидневных мучений был обезглавлен. Перед смертью Георгий сумел сокрушить идолов в храме Аполлона и обратить в христианство жену самого императора - Александру. Также этому святому приписывается победа над змеем, опустошавшим земли.
Также сегодня, 6 мая, отмечают такие праздники:
- День герба и флага Москвы
- Глобальная неделя безопасности дорожного движения ООН
- День Конституции Республики Тыва
- День пехоты в Украине
- Международный день против диеты (International No Diet Day)
- День встречи с Белым Рыцарем
- Праздник цветов (Анфестирия) на Кипре
- День напитков (National Beverage Day) в США
- День храбрости в Болгарии
- День медсестер (National Nurses Day) в США
- День учителя на Ямайке
- День признательности туристам (National Tourist Appreciation Day) в США
- День блинчиков «Сюзетт» (National Crepe Suzette Day) в США
- День мучеников в Ливане, Сирии, Габоне
Сегодня именины празднуют: Гликерий, Афанасий, Лазарь, Бенедикта, Александра, Анатолий, Валерия, Георгий (Георгий Победоносец), Протолеон.
Что происходило 6 мая в прошлые годы
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319 - Святая Равноапостольная Нино крестила царя Грузии Мириана и его сановников. Православие становится государственной религией в Грузии.
1312 - Венский собор одобрил намерение папы римского объявить крестовый поход.
1835 - Вышел первый номер американской газеты «Нью-Йорк геральд»
1861 - Арканзас стал 9-м штатом, отделившимся от США.
1890 - Церковь мормонов отказалась от многоженства.
1906 - Опубликованы «Основные государственные законы Российской империи»
1914 - В британском парламенте палатой лордов отклонен законопроект о предоставлении женщинам равного права голоса.
1934 - В «Известиях» и «Литературной газете» опубликован проект Устава Союза советских писателей.
1941 - И. В. Сталин становится председателем Совнаркома.
1942 - На стадионе «Динамо» в осажденном Ленинграде прошел футбольный матч.
1950 - 18-летняя Элизабет Тейлор впервые вышла замуж. Менее чем через год она развелась, чтобы затем еще семь раз повторить все снова.
1955 - Великобритания обратилась в Международный суд для решения спора с Аргентиной и Чили о принадлежности Фолклендских островов.
1968 - В связи с уличными боями в Париже французские власти закрыли университет Сорбонна.
1979 - Постановление Центрального Комитета КПСС «О дальнейшем улучшении идеологической политико-воспитательной работы».
1985 - Австралийский бизнесмен Руперт Мердок приобрел большую часть телевизионных станций «Метромедиа» и создал телекомпанию «Фокс телевижн инк.».
1986 - Было объявлено известие об аварии на Чернобыльской АЭС
1994 - Королева Великобритании Елизавета II и президент Франции Франсуа Миттеран торжественно открыли туннель между Францией и Англией под проливом Ла-Манш.
1995 - В Москве на Поклонной горе освящен храм св. Георгия Победоносца.
2007 - Во Франции во втором туре президентских выборов победил Николя Саркози.
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 6 мая. Какие праздники будут завтра?
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