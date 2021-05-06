Какой сегодня праздник 6 мая

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Сегодня, 6 мая 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День памяти святого великомученика Георгия Победоносца

Фото 24smi.org

6 мая весь православный мир чтит память Святого Георгия Победоносца.

Великомученик Георгий был сыном богатых и благочестивых родителей, воспитавших его в христианской вере. Родился Георгий в городе Бейруте (в древности — Белит), у подножия Ливанских гор.

Поступив на военную службу, Георгий выделялся среди прочих воинов своим умом, храбростью, физической силой, воинской осанкой и красотой. Достигнув вскоре звания тысяченачальника, святой Георгий сделался любимцем императора Диоклетиана. Диоклетиан был талантливым правителем, но фанатичным приверженцем римских богов. Поставив себе целью возродить в Римской империи отмирающее язычество, он вошел в историю как один из самых жестоких гонителей христиан.

После безрезультатных уговоров отречься от Христа император приказал подвергнуть святого различным мучениям. Святой Георгий был заключен в темницу, где его положили спиной на землю, ноги заключили в колодки, а на грудь положили тяжелый камень. Но святой Георгий мужественно переносил страдания и прославлял Господа. Тогда мучители Георгия начали изощряться в жестокости. Они били святого воловьими жилами, колесовали, бросали в негашеную известь, принуждали бежать в сапогах с острыми гвоздями внутри.

Святой мученик все терпеливо переносил с молитвой на устах. В конце концов, император приказал отрубить мечом голову святому. Так святой страдалец отошел ко Христу в Никомидии в 303 году.

День Даждьбога

Даждьбог — Дабъ, Радегаст, Радигош, Сварожич — это разные варианты имени одного и того же бога. Бога плодородия и солнечного света, живительной силы. Он считается первопредком славян (славяне по тексту «Слова о Полку Игореве» — даждьбожии внуки).

Почитался в этот день и Ярило (Солнце), лик Даждьбога, возрождение природы. Бога Яра часто сравнивали с пахарем и воином Арием, сыном Даждьбога. Арий почитался, подобно Яру, воплощением Рода (в иных толкованиях — Велеса либо Даждьбога).

В день Даждьбога люди радовались, что Даждьбог отверг Марену и обручился с Живой. Это означало окончание долгой Зимы, начало Весны и Лета. В это время в ведических храмах и на вспаханных полях шумно славили Даждьбога.

Егорьев день (Юрий Вешний)

Георгий Победоносец - христианский святой, особенно почитаемый на Руси. Во время правления императора Диоклетиана он пострадал за веру, после восьмидневных мучений был обезглавлен. Перед смертью Георгий сумел сокрушить идолов в храме Аполлона и обратить в христианство жену самого императора - Александру. Также этому святому приписывается победа над змеем, опустошавшим земли.

Также сегодня, 6 мая, отмечают такие праздники:

- День герба и флага Москвы

- Глобальная неделя безопасности дорожного движения ООН

- День Конституции Республики Тыва

- День пехоты в Украине

- Международный день против диеты (International No Diet Day)

- День встречи с Белым Рыцарем

- Праздник цветов (Анфестирия) на Кипре

- День напитков (National Beverage Day) в США

- День храбрости в Болгарии

- День медсестер (National Nurses Day) в США

- День учителя на Ямайке

- День признательности туристам (National Tourist Appreciation Day) в США

- День блинчиков «Сюзетт» (National Crepe Suzette Day) в США

- День мучеников в Ливане, Сирии, Габоне

Сегодня именины празднуют: Гликерий, Афанасий, Лазарь, Бенедикта, Александра, Анатолий, Валерия, Георгий (Георгий Победоносец), Протолеон.

Что происходило 6 мая в прошлые годы

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319 - Святая Равноапостольная Нино крестила царя Грузии Мириана и его сановников. Православие становится государственной религией в Грузии.

1312 - Венский собор одобрил намерение папы римского объявить крестовый поход.

1835 - Вышел первый номер американской газеты «Нью-Йорк геральд»

1861 - Арканзас стал 9-м штатом, отделившимся от США.

1890 - Церковь мормонов отказалась от многоженства.

1906 - Опубликованы «Основные государственные законы Российской империи»

1914 - В британском парламенте палатой лордов отклонен законопроект о предоставлении женщинам равного права голоса.

1934 - В «Известиях» и «Литературной газете» опубликован проект Устава Союза советских писателей.

1941 - И. В. Сталин становится председателем Совнаркома.

1942 - На стадионе «Динамо» в осажденном Ленинграде прошел футбольный матч.

1950 - 18-летняя Элизабет Тейлор впервые вышла замуж. Менее чем через год она развелась, чтобы затем еще семь раз повторить все снова.

1955 - Великобритания обратилась в Международный суд для решения спора с Аргентиной и Чили о принадлежности Фолклендских островов.

1968 - В связи с уличными боями в Париже французские власти закрыли университет Сорбонна.

1979 - Постановление Центрального Комитета КПСС «О дальнейшем улучшении идеологической политико-воспитательной работы».

1985 - Австралийский бизнесмен Руперт Мердок приобрел большую часть телевизионных станций «Метромедиа» и создал телекомпанию «Фокс телевижн инк.».

1986 - Было объявлено известие об аварии на Чернобыльской АЭС

1994 - Королева Великобритании Елизавета II и президент Франции Франсуа Миттеран торжественно открыли туннель между Францией и Англией под проливом Ла-Манш.

1995 - В Москве на Поклонной горе освящен храм св. Георгия Победоносца.

2007 - Во Франции во втором туре президентских выборов победил Николя Саркози.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 6 мая. Какие праздники будут завтра?

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