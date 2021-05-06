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Дорога в Крым «вылетает» в копеечку

09:27 четверг, 6 мая 2021
Дорога в Крым «вылетает» в копеечку

фото © rg.ru

Выжать максимум прибыли из туристов, желающих попасть в Крым, пытаются не только местные отельеры, но и авиаперевозчики.

Полуострову невероятно везет: перед каждым туристическим сезоном ему подкидывают какой-нибудь «подарок», позволяющий поднимать цены и не заморачиваться по поводу качества представляемых услуг: то запретят выезд за границу военным и силовикам, то закроют сообщение с Турцией, то коронавирус перекроет все границы, а власти объявят длинные каникулы. В этом году ситуация повторилась, и тут же взлетели цены на отели. Не остались в стороне и авиаперевозчики.

Так, перелет в Крым из обратно на 1 – 10 мая в последних числах апреля стоил из Москвы около 25 тысяч рублей. В регионах цены вообще зашкаливали.

К середине каникул ситуация изменилась, но далеко не везде. По данным сайта TоurDom.ru, цены на путешествие в Крым с вылетом из Москвы 5 мая и возвращением 12 мая упали в 3 раз, и слетать туда – обратно можно всего 9 – 10 тысяч рублей.

Вылет из Екатеринбурга тоже подешевел – в 2 раза, и теперь улететь в Крым можно за 6 тысяч рублей. Из соседнего Челябинска билет в одну сторону будет дороже – самый дешевый (без багажа и возможности возврата или обмена) обойдется в 7 тысяч.

А вот перелет из Сибири обойдется в копеечку: например, слетать из Новосибирска в Крым и обратно стоит 25 тысяч без багажа. За чемодан придется доплатить 11 тысяч. Билет из Якутска – от 22 тысяч в одну сторону (плюс доплата за багаж).

В тексте использованы материалы: Новый день

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