Большую севастопольскую тропу избавят от крыс и клещей

Большую севастопольскую тропу защитят от крыс, блох, упавших деревьев и лишней травы. Информация о состоявшихся торгах по этому лоту появилась на сайте госзакупок.

Примечательно, что победитель — ИП Симкина Наталья Николаевна — согласился справиться за деньги вдвое меньшие, чем предлагали остальные 5 участников торгов.

Победитель тендера готов за 887.086,16 руб. — при начальной цене контракта в 1.993.800 руб. — выполнить на общей площади в 166,5 га работы по противоклещевой обработке и расчистке от «упавших мертвых деревьев, валежника и прочего, в т.ч. покос травы вне ООПТ».

На местах туристических привалов также требуется провести дератизацию, включая 20 метров прилегающей по периметру территории. На все мероприятия по контракту отводится не более 20 календарных дней.

Остальные участники торгов готовы были браться за подобный объем работ как минимум за 1.369.817,10 руб.

Напомним, что по вступившим в силу на территории Севастополя правилам при обращении с валежником, сухостоем, мертвыми деревьями и т.д. следует быть особо осторожным.

В тексте использованы материалы: Форпост

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