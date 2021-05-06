Аксенов сообщил о срыве графиков запуска водозабора в Крыму

Графики запуска очередных скважин Бештерек-Зуйского водозабора под Симферополем срываются по объективным и субъективные причинам, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«Есть срыв (сроков). Здесь и субъективные, и объективные причины. Сроки сорвали немного», - сказал руководитель региона журналистам.

Аксенов также заверил, что после запуска водозабора в полном объеме Симферополь будет обеспечен водой круглосуточно, даже без использования водохранилищ. По его словам, на сегодняшний день из водохранилищ симферопольского региона ежесуточно выкачивается порядка 50 тыс. кубометров воды.

«Накопленного объема - около 15 миллионов кубометров, без учета притоков, - нам стабильно на год (хватит)», - заверил он.

18 марта 2021 года на полуострове начали работать первые две скважины Бештерек-Зуйского водозабора. По словам министра строительства и архитектуры Крыма Михаила Храмова, это позволило обеспечить водой порядка 25 тысяч жителей Симферополя. Остальные скважины должны были быть введены в эксплуатацию в течение двух месяцев. Планируется, что после полного запуска водозабора в столицу будет подаваться 22 тысячи кубометров, что позволит обеспечить водой не менее 100 тысяч симферопольцев.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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