Водный кризис
Развитие сюжета: Симферопольцы пожаловались, что обещанной Аксеновым горячей воды нет ● В России еще не приняли решение о строительстве в Крыму опреснительной установки ● Власти России обещают уже в июле бурить дно Азовского моря, чтобы добыть воду для Крыма ● Реку Салгир хотят выжать по максимуму для водоснабжения Крыма ● В одном из водохранилищ Крыма снова начал снижаться уровень воды
Аксенов решил, что водохранилища Ялты будут наполнять новым способом
фото © Новости Крыма
Республика Крым получила добро на реализацию ряда дополнительных мероприятий, направленных на стабилизацию водоснабжения полуострова.
Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов по итогам совещания с вице-премьером правительства РФ Маратом Хуснуллиным.
«Ряд мероприятий Марат Шакирзянович поддержал, в том числе по переброске воды с водопадов в Загорское и Счастливенское водохранилища, там (необходимо выделить – ред.) около 700 миллионов рублей, плюс по Алуште ряд мероприятий», - отметил Аксенов.Глава региона отметил, что на данный момент ситуацию с водоснабжением Крыма можно назвать стабильной, все мероприятия по поручению президента реализуются. Благодаря этому появилась возможность подать горячее водоснабжение для Симферополя. Кроме того, с 1 июля и, как минимум, до 1 октября на круглосуточное водоснабжение переведут Ялту, заключил Аксенов.
Самая худшая ситуация с подачей воды по-прежнему остается в Алуште. В данный момент воду для города подают два раза в день: утром с 6:00 до 8:00 и вечером с 19:00 до 22:00. Исключение в ближайшие дни составит 9 мая: в этот день воду будут подавать с 5:00 до 10:00 и с 17:00 до 22:00.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В России еще не приняли решение о строительстве в Крыму опреснительной установки. Власти рассматривают строительство опреснительные установки в Крыму как крайнюю меру.
Власти России обещают уже в июле бурить дно Азовского моря, чтобы добыть воду для Крыма. Бурение первых скважин по добыче пресной воды из-под Азовского моря планируется начать в июле.
Реку Салгир хотят выжать по максимуму для водоснабжения Крыма. Кроме водозабора в районе села Новозуевка, о планах по строительству которого недавно сообщили в правительстве Крыма, на реке Салгир можно построить еще два водозабора, которые позволят перераспределять часть воды с помощью инфраструктуры Северо-Крымского канала.
В одном из водохранилищ Крыма снова начал снижаться уровень воды. В Белогорском водохранилище начал снижаться уровень воды.
В России еще не приняли решение о строительстве в Крыму опреснительной установки
Власти рассматривают строительство опреснительные установки в Крыму как крайнюю меру.
Аксенов решил, что водохранилища Ялты будут наполнять новым способом
Республика Крым получила добро на реализацию ряда дополнительных мероприятий, направленных на стабилизацию водоснабжения полуострова.
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