Аксенов решил, что водохранилища Ялты будут наполнять новым способом

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Республика Крым получила добро на реализацию ряда дополнительных мероприятий, направленных на стабилизацию водоснабжения полуострова.

Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов по итогам совещания с вице-премьером правительства РФ Маратом Хуснуллиным.

«Ряд мероприятий Марат Шакирзянович поддержал, в том числе по переброске воды с водопадов в Загорское и Счастливенское водохранилища, там (необходимо выделить – ред.) около 700 миллионов рублей, плюс по Алуште ряд мероприятий», - отметил Аксенов.Глава региона отметил, что на данный момент ситуацию с водоснабжением Крыма можно назвать стабильной, все мероприятия по поручению президента реализуются. Благодаря этому появилась возможность подать горячее водоснабжение для Симферополя. Кроме того, с 1 июля и, как минимум, до 1 октября на круглосуточное водоснабжение переведут Ялту, заключил Аксенов.

Самая худшая ситуация с подачей воды по-прежнему остается в Алуште. В данный момент воду для города подают два раза в день: утром с 6:00 до 8:00 и вечером с 19:00 до 22:00. Исключение в ближайшие дни составит 9 мая: в этот день воду будут подавать с 5:00 до 10:00 и с 17:00 до 22:00.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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