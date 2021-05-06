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Водный кризис

Аксенов решил, что водохранилища Ялты будут наполнять новым способом

10:46 четверг, 6 мая 2021
Ялта
Аксенов решил, что водохранилища Ялты будут наполнять новым способом

фото © Новости Крыма

Республика Крым получила добро на реализацию ряда дополнительных мероприятий, направленных на стабилизацию водоснабжения полуострова.

Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов по итогам совещания с вице-премьером правительства РФ Маратом Хуснуллиным.

«Ряд мероприятий Марат Шакирзянович поддержал, в том числе по переброске воды с водопадов в Загорское и Счастливенское водохранилища, там (необходимо выделить – ред.) около 700 миллионов рублей, плюс по Алуште ряд мероприятий», - отметил Аксенов.Глава региона отметил, что на данный момент ситуацию с водоснабжением Крыма можно назвать стабильной, все мероприятия по поручению президента реализуются. Благодаря этому появилась возможность подать горячее водоснабжение для Симферополя. Кроме того, с 1 июля и, как минимум, до 1 октября на круглосуточное водоснабжение переведут Ялту, заключил Аксенов.

Самая худшая ситуация с подачей воды по-прежнему остается в Алуште. В данный момент воду для города подают два раза в день: утром с 6:00 до 8:00 и вечером с 19:00 до 22:00. Исключение в ближайшие дни составит 9 мая: в этот день воду будут подавать с 5:00 до 10:00 и с 17:00 до 22:00. 

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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В России еще не приняли решение о строительстве в Крыму опреснительной установки

Власти рассматривают строительство опреснительные установки в Крыму как крайнюю меру.

Водный кризис
Аксенов решил, что водохранилища Ялты будут наполнять новым способом

Аксенов решил, что водохранилища Ялты будут наполнять новым способом

Республика Крым получила добро на реализацию ряда дополнительных мероприятий, направленных на стабилизацию водоснабжения полуострова.

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