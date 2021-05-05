Военнослужащий в Крыму, вымогавший у сослуживцев деньги, получил реальный срок

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Военнослужащий по контракту осужден к двум с половиной годам лишения свободы за вымогательство. После вступления в законную силу приговора Крымского гарнизонного военного суда виновный будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

Судом установлено, что один из военнослужащих по контракту требовал у другого контрактника выплатить ему 30 тысяч рублей за то, что последний на предварительном следствии свидетельствовал против него, изобличая в причастности к вымогательству. Вымогатель установил «должнику» выплату ежемесячной платы в размере пяти тысяч, требуя отдать «долг» не позднее шестимесячного срока. Дабы сломить сопротивление коллеги вымогатель, при каждом удобном случае, занимался рукоприкладством по отношению к «должнику», который был слабее его физически.

Не в силах противостоять обидчику, потерпевший сначала перевел на банковскую карту «кредитора» денежную сумму в размере 7 тысяч, потом, под влиянием очередных нанесенных побоев, даже занял у знакомого продавца магазина 3 тысячи, чтобы отдать несуществующий долг напористому коллеге.

Судом установлено, что вымогатель отличался агрессивным нравом и по отношению к другому коллеге. За то, что тот вошел без стука в казарму, контрактник требовал от него угостить его едой и напитками либо денежной компенсации в размере 3 тысяч за отсутствие угощений. Для получения желаемого вымогатель всячески давил на сослуживца по телефону, неоднократно призывая отдать денежные средства под угрозой расправы.

Все действия вымогателя по отношению к другим военнослужащим совершались либо под угрозой насилия, либо с его применением.

Вышеуказанные деяния военнослужащего были пресечены сотрудникам ФСБ. Противоправные действия подсудимого квалифицированы судом как вымогательство с применением насилия (п.«в» ч.2 ст.163 УК РФ, максимальное наказание до 7 лет лишения свободы со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей), а также вымогательство под угрозой применения насилия (ч.1 ст.163 УК РФ, максимальное наказание до 4 лет лишения свободы).

Необходимо отметить, что подсудимый уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное деяние: в сентябре 2020 года суд приговорил его к полутора годам лишения свободы условно, со штрафом в размере 25 тысяч рублей, и установил виновному двухгодичный испытательный срок.

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