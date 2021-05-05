Водный кризис
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Власти России обещают уже в июле бурить дно Азовского моря, чтобы добыть воду для Крыма
фото © Новости Крыма
Бурение первых скважин по добыче пресной воды из-под Азовского моря планируется начать в июле.
Об этом заявил вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин во время рабочего визита на полуостров.
По его словам, в данный момент специалисты ведут разведку месторождений.
«Зашло два судна, ведут геофизику, разведку, я думаю в июле зайдем к бурению скважин», - отметил российский вице-премьер.
Ранее Росгеология оценила дебет месторождений пресной воды под дном Азовского моря в объеме от 0,5 до 1,2 миллиарда кубометров в год. В целом, по данным ведомства, величина подруслового стока из рек Дон, Кубань, Бейсуг и других в акваторию Азовского моря составляет около двух миллиардов кубометров.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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