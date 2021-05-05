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Водный кризис

Власти России обещают уже в июле бурить дно Азовского моря, чтобы добыть воду для Крыма

17:40 среда, 5 мая 2021
Власти России обещают уже в июле бурить дно Азовского моря, чтобы добыть воду для Крыма

фото © Новости Крыма

Бурение первых скважин по добыче пресной воды из-под Азовского моря планируется начать в июле.

Об этом заявил вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин во время рабочего визита на полуостров.

По его словам, в данный момент специалисты ведут разведку месторождений.

«Зашло два судна, ведут геофизику, разведку, я думаю в июле зайдем к бурению скважин», - отметил российский вице-премьер.

Ранее Росгеология оценила дебет месторождений пресной воды под дном Азовского моря в объеме от 0,5 до 1,2 миллиарда кубометров в год. В целом, по данным ведомства, величина подруслового стока из рек Дон, Кубань, Бейсуг и других в акваторию Азовского моря составляет около двух миллиардов кубометров. 

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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