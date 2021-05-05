В России еще не приняли решение о строительстве в Крыму опреснительной установки

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Власти рассматривают строительство опреснительные установки в Крыму как крайнюю меру.

Об этом журналистам сообщил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин. По его словам, принятых оперативных решений, касающихся водоснабжения на полуострове, хватит на ближайшее время.

«Те объемы работ, которые на сегодняшний день мы выполняем, они на этот год проблему снимут. На этот и ближайшие годы. Но нам обязательно нужно заниматься дополнительным поиском воды с учетом развития и территорий. Сейчас эти мероприятия нам решают задачу. Но по перспективам мы отрабатываем несколько вариантов. Сегодня мы обсудили вопрос бурения со дна Азовского моря, мы там ищем воду и возможность ее подачи. Смотрим, какие дополнительные водозаборы есть. Пока держим в плане, но еще не приняли окончательное решение по опреснительной установке. Как крайний вариант, но она у нас тоже в программе есть. Если будет не хватать воды, то мы точно будем использовать эту систему», – сказал вице-премьер.

Глава Крыма Сергей Аксенов в свою очередь уверен, что на южном берегу Крыма строительство опреснительной установки необходимо. «В Ялте гарантированного водоснабжения без опреснителя не получится», – сказал Аксенов.

В апреле текущего года власти Крыма определили институт «Шельф» единственным исполнителем по государственному контракту, предметом которого является выполнение инженерных изысканий с целью разработки документации по планировке территории, проведению землеустроительных, кадастровых и оценочных работ по объекту «Строительство сооружений по опреснению морской воды по технологии обратного осмоса в Республике Крым» с ценой контракта почти 7 млн рублей. Ранее сообщалось, что 8,2 млрд рублей направлены на строительство двух опреснительных установок – по одной в Крыму и Севастополе. 13 марта глава республики Сергей Аксенов сообщил, что за 3 млрд рублей опреснительная установка будет построена также в Ялте.

Накануне Хуснуллин сообщил, что бурение скважин в Азовском море начнется в июле. По информации акционерного общества «Росгеология», величина современного подруслового стока Дона, Кубани, Бейсуга и других рек в акваторию Азовского моря может составлять до 2 млрд куб. м в год, что позволяет рассчитывать на возможность ежегодного забора воды из всех потенциальных источников подруслового стока в объеме до 0,5-1,2 млрд куб. м.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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