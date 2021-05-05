В Крыму смертность почти в два раза превышает рождаемость

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За первый квартал 2021 года число умерших на территории Республики Крым почти в два раза превысило число родившихся.

Об этом говорится в официальных данных мониторинга рождаемости Росстата.

По информации ведомства, за первые три месяца 2021 года в Республике Крым родилось 4350 человек – на 44 меньше, чем за аналогичный период прошлого года. За это же время в регионе зарегистрировано 8269 смертей – на 1032 случая больше, чем за первый квартал 2020 года. Таким образом рождаемость снизилась на 1%, а смертность выросла на 14,3%.

В Севастополе за первый квартал 2021 года родились 970 человек, на 17 меньше, чем за первый квартал 2020 года, рождаемость снизилась на 1,7%. За это же время в городе-герое скончались 1955 человек – это на 456 больше, чем за аналогичный период прошлого года. Прирост числа смертей увеличился более, чем на 30%.

В итоге, уровень рождаемости на 1000 населения в первом квартале 2021 года составил 9,3 (против 9,2 в 2020 году), в Севастополе – 7,6 (против 8,8 в прошлом году). Уровень смертности за это же время в Крыму составил 17,7 (против 15,2 в 2020 году), в Севастополе – 15,3 (против 13,4 в прошлом году).

Таким образом, естественная убыль населения в Республике Крым составила 8,4 на 1000 населения (против 3,3 за аналогичный период прошлого года), в Севастополе – 7,7 на 1000 населения (против 4,6 за первый квартал 2020 года).

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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