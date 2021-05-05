Общество
В Крыму смертность почти в два раза превышает рождаемость
фото © Новости Крыма
За первый квартал 2021 года число умерших на территории Республики Крым почти в два раза превысило число родившихся.
Об этом говорится в официальных данных мониторинга рождаемости Росстата.
По информации ведомства, за первые три месяца 2021 года в Республике Крым родилось 4350 человек – на 44 меньше, чем за аналогичный период прошлого года. За это же время в регионе зарегистрировано 8269 смертей – на 1032 случая больше, чем за первый квартал 2020 года. Таким образом рождаемость снизилась на 1%, а смертность выросла на 14,3%.
В Севастополе за первый квартал 2021 года родились 970 человек, на 17 меньше, чем за первый квартал 2020 года, рождаемость снизилась на 1,7%. За это же время в городе-герое скончались 1955 человек – это на 456 больше, чем за аналогичный период прошлого года. Прирост числа смертей увеличился более, чем на 30%.
В итоге, уровень рождаемости на 1000 населения в первом квартале 2021 года составил 9,3 (против 9,2 в 2020 году), в Севастополе – 7,6 (против 8,8 в прошлом году). Уровень смертности за это же время в Крыму составил 17,7 (против 15,2 в 2020 году), в Севастополе – 15,3 (против 13,4 в прошлом году).
Таким образом, естественная убыль населения в Республике Крым составила 8,4 на 1000 населения (против 3,3 за аналогичный период прошлого года), в Севастополе – 7,7 на 1000 населения (против 4,6 за первый квартал 2020 года).
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Власти рассказали почему передумали делать фонтан на площади Ленина в Симферополе. Первоначальный проект капитального ремонта площади Ленина в Симферополе был скорректирован, строительство фонтана на площади отклонила экспертиза.
В Севастополе здание диорамы закроют на реконструкцию. Здание диорамы «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года» будет закрыто на реконструкцию в середине лета.
Строителям очистных на ЮБК мешают краснокнижные деревья. Ради возведения канализационно-очистных сооружений «Кацивели» на Южном берегу Крыма придется убрать произрастающие на территории будущей стройплощадки краснокнижные растения.
На востоке Крыма создадут морской заказник площадью 240 га. В Ленинском районе Крыма будет создан природный заказник «Казантипский морской» площадью 240 гектаров.
«Да нафиг нам этот Крым»: в 90-х Ельцин отказался купить полуостров
Окружение первого президента России Бориса Ельцина в начале 1990-х годов рассматривало возможность сделки с Киевом по присоединению Крыма к РФ в обмен на бесплатный газ для Украины.
Какой сегодня праздник 5 мая фото
Сегодня, 5 мая 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
В Крыму активно банкротят местные компании
За один день в арбитраж Крыма поступило сразу восемь банкротных исков к местным компаниям, включая одно муниципальное унитарное предприятие из сферы сбора отходов.
Власти сообщают об экологическом ЧП в Херсонесе
В Севприроднадзоре подтвердили сообщение о разливе топлива в акватории одной из бухт Севастополя близ заповедника «Херсонес Таврический».
2 мая
В центре Симферополя горел ресторанвидео
22 часа назад
В Крыму начали массово отменять летние брони
7 часов назад
В Евпатории начали проверку из-за двух смертельных ДТП
Сотрудники Госавтоинспекции в Евпатории начали проверки по двум дорожно-транспортным происшествиям в которых погибли люди.