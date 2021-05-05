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Спорт

В Крыму определили бригаду арбитров на финал Кубка КФС

14:00 среда, 5 мая 2021

В Крыму определили бригаду арбитров на матч финала Кубка Крымского футбольного союза 9 мая, в котором встретятся ФК «Евпатория» и ФК «Гвардеец», сообщает пресс-служба КФС.

Главный арбитр – Олег Лапишко (Симферополь). Помощники судьи: Дмитрий Домников (Симферополь) и Михаил Ясонов (Севастополь). Резервный судья – Александр Крещик (Саки). Инспектор – Владимир Сиренко (Ялта).

Напомним, 14 апреля прошли ответные матчи полуфинала розыгрыша Кубка Крымского футбольного союза сезона 2021 года. «Гвардеец» обыграл «Кызылташ» со счетом 3:1. А ФК «Севастополь» и ФК «Евпатория» сыграли вничью – 3:3.

Матч пройдет 9 мая в 16:00 на стадионе «Крымтеплица» в Аграрном (Симферополь).

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

«Гвардеец» и «Евпатория» разыграют Кубок Крыма по футболу. Прошли ответные полуфинальные матчи Кубка Крымского футбольного союза.

Прошли первые полуфинальные матчи Кубка КФС. Борьба за Кубок Крымского футбольного союза будет нешуточный. В первых полуфинальных матчах никто из команд не смог сделать себе весомый задел.

В крымском футболе продолжают греметь судейские скандалы. Поединки 18-го тура Премьер-лиги Крымского футбольного союза принесли не только несколько неожиданных результатов, но и скандалы.

Крымским футболистам запрещено играть в России. С 2015 года футбол в Крыму живет своей жизнью и никак не связан с российским и украинским чемпионатами.

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