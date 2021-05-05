Спорт
В Крыму определили бригаду арбитров на финал Кубка КФС
В Крыму определили бригаду арбитров на матч финала Кубка Крымского футбольного союза 9 мая, в котором встретятся ФК «Евпатория» и ФК «Гвардеец», сообщает пресс-служба КФС.
Главный арбитр – Олег Лапишко (Симферополь). Помощники судьи: Дмитрий Домников (Симферополь) и Михаил Ясонов (Севастополь). Резервный судья – Александр Крещик (Саки). Инспектор – Владимир Сиренко (Ялта).
Напомним, 14 апреля прошли ответные матчи полуфинала розыгрыша Кубка Крымского футбольного союза сезона 2021 года. «Гвардеец» обыграл «Кызылташ» со счетом 3:1. А ФК «Севастополь» и ФК «Евпатория» сыграли вничью – 3:3.
Матч пройдет 9 мая в 16:00 на стадионе «Крымтеплица» в Аграрном (Симферополь).
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
«Гвардеец» и «Евпатория» разыграют Кубок Крыма по футболу. Прошли ответные полуфинальные матчи Кубка Крымского футбольного союза.
Прошли первые полуфинальные матчи Кубка КФС. Борьба за Кубок Крымского футбольного союза будет нешуточный. В первых полуфинальных матчах никто из команд не смог сделать себе весомый задел.
В крымском футболе продолжают греметь судейские скандалы. Поединки 18-го тура Премьер-лиги Крымского футбольного союза принесли не только несколько неожиданных результатов, но и скандалы.
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