В Крыму обещают заложить сады с голубикой, хурмой и азиминой

Предприятия агропромышленного комплекса Крыма в текущем году заложат молодые сады на площади более 1 тыс. га.

Как рассказали в министерстве сельского хозяйства Крыма, помимо традиционных культур, сельхозпроизводители заложат новые площади голубики, хурмы и азимины.

Основной плодовой культурой в Крыму является яблоня, напомнили в Минсельхозе региона. Ежегодно аграрии Крыма также сажают персики, черешню, сливы, абрикос, малину и ежевику. «Кроме традиционных плодовых культур, в Республике Крым в 2021 году закладываются площади ягодной культуры голубики, субтропической культуры хурмы, а также тропической культуры азимины», — сказал представитель ведомства.

В министерстве отметили, что аграрии планируют заложить молодые сады в этом году на площади 1 055 га.

Крым относится к зоне рискованного земледелия. Собственные ресурсы пресной воды в Крыму весьма малы, а из-за засушливого климата посевы нуждаются в искусственном орошении.

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