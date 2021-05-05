В Крыму начали массово отменять летние брони

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Крымские отели начали массово отменять летние брони.

Об этом сообщил сервис бронирования жилья TVIL.TU.

После закрытия Турции в связи с эпидемией коронавируса спрос на отдых Крыму резко повысился. Некоторые отдели уже закрыли бронирование на лето, так как все места закончились. В Ялте средний уровень бронирования официальных мест размещения оценивается в 80% – 90%. На менее популярных курортах показатель доходит до 70%.

На этом фоне владельцы ряда отелей в одностороннем порядке начали аннулировать бронирования, оформленные в начале года, заявляя, что им не выгодно обслуживать клиентов по ценам зимы и начала весны текущего года. После закрытия Турции ценник на размещение в Крыму существенно вырос, и упускать свою выгоду отельеры не намерены.

Особенно часто аннулируют брони владельцы, апартаментов, коттеджей и гостевых домов, работающие, как правило, в серой зоне.

Стоит отметить, что отмена раннего бронирования отмечается на всех популярных туристических направлениях России, но Крыма является абсолютным лидером: по подсчетам TVIL.TU из всех аннулированных за последнюю неделю апреля броней 74% приходятся на полуостров.

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