Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Еще 98 крымчан заразились коронавирусом ● В Крыму зафиксирован 101 случай COVID-19 за минувшие сутки ● Только 5000 сотрудников курортной сферы Крыма вакцинировались от COVID-19 ● На Пасху в Крыму заразились более сотни человек ● Британский штамм коронавируса уже в Крыму
В Крыму еще 97 человек слегли с ковидом
За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировали 97 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 11 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.
Из общего количества заболевших, 88 — выявлены при обращении за медицинской помощью, 9 – выявлены среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.
Таким образом, на текущий период в республике зарегистрировано 40966 случаев новой коронавирусной инфекции, 223 из которых завозные из-за границы, 128 случаев – завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 39746 случаев при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 869 при лабораторном скрининге здоровых лиц.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1280 лиц.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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