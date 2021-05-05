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Коронавирус в Крыму

В Крыму еще 97 человек слегли с ковидом

10:11 среда, 5 мая 2021

За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировали 97 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 11 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

Из общего количества заболевших, 88 — выявлены при обращении за медицинской помощью, 9 – выявлены среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

Таким образом, на текущий период в республике зарегистрировано 40966 случаев новой коронавирусной инфекции, 223 из которых завозные из-за границы, 128 случаев – завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 39746 случаев при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 869 при лабораторном скрининге здоровых лиц.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1280 лиц.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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