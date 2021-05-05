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Власть

В Крыму активно банкротят местные компании

09:29 среда, 5 мая 2021
В Крыму активно банкротят местные компании

фото © prav.io

За один день в арбитраж Крыма поступило сразу восемь банкротных исков к местным компаниям, включая одно муниципальное унитарное предприятие из сферы сбора отходов.

Все компании работают в разных отраслях, но истец во всех случаях один и тот же — ФНС России. Заявления пока к производству не приняты.

Все иски поступили 30 апреля 2021 года. Среди ответчиков оказалось МУП «Райкомсервис» из Симферополя, которое работает в сфере сбора неопасных отходов. Предприятие было учреждено районной администрацией в декабре 2014 года. Компания числится в стадии ликвидации с августа 2019 года.

Среди ответчиков по искам ФНС РФ также две торговые компании, фирма, предоставляющая в аренду и лизинг строительные машины и оборудование, а также производитель товарного бетона, пара строительных компаний, коммерческая компания по сбору неопасных отходов.

Напомним, в целом за апрель 2021 года ФНС обратилась с аналогичными исками почти к 40 компаниям, среди которых несколько МУП.

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