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Происшествия

Украинец отправился в Крым выбивать долги и исчез

14:58 среда, 5 мая 2021

В Крыму пропал коллектор из Украины.

Об этом сообщают в украинских соцсетях.

Житель Житомирской области, ранее служивший в автоинспекции, отправился в Крым выбивать долг по автокредиту, взятому в Приватбанке бывшим жителем Донбасса.

Путешествию предшествовала длительная интернет-атака на должника: коллектор забрасывал его, его семью и всех выявленных знакомых угрозами, подкрепленными фотографиями могил и подручных средств для выбивания долгов – бейсбольных бит, дубинок, зажигательных смесей. Поскольку эти методы результата не дали, коллектор решил встретится с должником лично. Но, приехав в Крым, пропал: его телефон отключен, на сообщения в соцсетях мужчина не реагирует.

В МВД Крыма сообщают, что пока заявлений о пропаже на полуострове граждан Украины к ним не поступало.

В тексте использованы материалы: Новый день

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