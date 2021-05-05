Власть
Центр Севастополя перекроют 7 и 9 мая
В связи с репетицией парада Победы в Севастополе, а также непосредственным проведением военного парада в центре города 7 и 9 мая введут ограничения движения транспортных средств.
Также будет запрещена стоянка машин, сообщила пресс-служба севастопольского правительства.
Ограничение введут на улице Ленина (от площади Суворова) - проспект Нахимова - площадь Лазарева - улица Генерала Петрова до Одесской; улица Сенявина от Одесской до Маяковского; улица Набережная Корнилова от Маяковского до Айвазовского; участок от улицы Айвазовского до Капитанской; по улицам Троллейбусный спуск, Портовая, Сенявина от Одесской до Маяковского.
С пяти утра до трех часов дня будет изменено направление одностороннего движения на улице Советской от пересечения с Воронина до улиц Ленина и Воронина от Суворова до Спуска Шестакова. На улице Одесской от Новороссийской до Сенявина в этот период времени организуют двухстороннее движение.
С восьми часов утра до завершения торжеств место посадки-высадки катеров на Графской пристани перенесут в Артиллерийскую бухту.
Также сообщается, что в связи с переустройством инженерных коммуникаций и устройством дорожного полотна на улице Адмирала Владимирского до 15 мая продлили ограничение движения машин. Капремонт должны завершить до 1 октября текущего года.
Кроме того, в связи с капремонтом дороги с 5 мая по 7 мая ограничат движение автомобилей по улице Карантинной. Работы должны завершить до 30 сентября.
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