Стоматологи и юристы: о каких профессиях мечтают крымские студенты

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Профессии стоматолога и юриста самые востребованные у абитуриентов, поступающих в Крымский Федеральный Университет.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал ответственный секретарь приемной комиссии КФУ им. Вернадского Алексей Гусев.

По его словам, наибольшее число заявлений от поступающих вуз принимает именно на эти факультеты, причем такая тенденция сохраняется в течение последних четырех лет.

«При этом, если человек настроен, например, на юриспруденцию, то только в 30% случаев мы можем убедить его выбрать другой факультет наличием на нем бюджетного места. Если речь идет о менее престижном факультете, то большинство делают выбор в пользу более престижного, пусть даже платного», - констатировал Гусев.

При этом по нескольким специальностям бывает и недобор – речь идет о сельскохозяйственных профессиях:

«Традиционно контингент поступающих на эти специальности – сельские регионы. Ментально многие ребята сейчас настроены как раз на то, чтобы уехать из сел в города. Хотя ребята, выбирающие сельскохозяйственные направления, работают уже со старших курсов, и нельзя говорить, что эти профессии не востребованные или низкооплачиваемые. Аспект сложный. Тут, наверное, комплекс причин и нужно это анализировать», - сказал представитель вуза.

Он отметил, что сегодня КФУ востребован не только у крымчан, но и у абитуриентов из Ростовской области, Краснодарского и Ставропольского края. Для всех ребят приемная компания начнется 20 июня.

«Каждый вуз теперь обязан организовывать прием, в том числе, в дистанционном формате. Мы, разумеется, тоже будем выполнять это требование. То есть подать документы студенты могут лично или отправить почтовыми операторами. Что касается экзаменов, мы делаем упор на очное проведение. Только для ребят из-за рубежа будут экзамены в дистанционном формате. Большинство поступают по базе ЕГЭ и здесь не проблема провести вступительные испытания для небольшой категории поступающих», - пояснил гость эфира.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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