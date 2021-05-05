Водный кризис
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Реку Салгир хотят выжать по максимуму для водоснабжения Крыма
фото © Новости Крыма
Кроме водозабора в районе села Новозуевка, о планах по строительству которого недавно сообщили в правительстве Крыма, на реке Салгир можно построить еще два водозабора, которые позволят перераспределять часть воды с помощью инфраструктуры Северо-Крымского канала.
Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал директор научно-производственной фирмы «Водные технологии» Анатолий Копачевский.
По его словам, сама идея использования «возвратных вод» из русла Салгира корректна и правильна, однако важны детали реализации, которые пока что не были озвучены.
«Первый вопрос: есть года водообильные, есть годы маловодные. Объем воды, который может поступать по Салгиру в разные времена года и в разные годы, колеблется. Поэтому вместе с водозабором нужно иметь какой-то водонакопитель, который будет принимать воду с учетом периода влагозарядки, - пояснил Копачевский. – Второе: есть определенные нюансы в части солевого состава, это тоже необходимо учитывать».
В целом, по мнению специалиста, реку Салгир, кроме водозабора для сельскохозяйственных нужд в районе Новозуевки, можно использовать еще в двух местах. Первое – в районе сел Новоандреевка или Красное: там можно перенаправить часть потока Салгира в Межгорный гидроузел.
«Эти два проекта друг другу мешать не будут, потому что вода, которая будет перенаправлена на Межгорный гидроузел, создаст водооборотный цикл, который не будет уменьшать количество воды в реке Салгир. Поэтому баланс ниже по течению будет сохраняться. Но водозабор нужно делать где-то в этом месте, чтобы вода самотеком могла дойти до Сакской ветки русла Северо-Крымского канала, без дополнительных затрат», - пояснил Копачевский.
Другое место – в Нижнегорском районе, в зоне пересечения Салгира с Северо-Крымским каналом.
«Там есть недостроенная насосная станция, с помощью которой можно было бы подхватывать воду Салгира и накапливать если не в правой, то в левой части Северо-Крымского канала и уже использовать ее для различных нужд, в том числе сельскохозяйственных или промышленных. Потому что нужно использовать инфраструктуру, которую мы имеем. Емкость канала большая. И на самом деле кощунственно выпускать пресную воду в Сиваш, когда она нам так необходима», - заключил специалист.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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