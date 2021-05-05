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Власть

Пять фирм будут выбивать из крымчан долги украинским банкам

18:19 среда, 5 мая 2021
Пять фирм будут выбивать из крымчан долги украинским банкам

фото © rg.ru

Проценты по некоторым кредитам уже значительно превысили размер самого займа.

Пять юрлиц получили аккредитацию для взыскания долгов жителей Крыма перед украинскими банками.

По информации Telegram-канала «ЧКХ», речь идет о таких ООО, как «ЮК «Правовые Инициативы», «Лед технологии групп», «Диджи Финас Рус», «Ритм», а также АО «Фондовый конверс-центр».

Первыми требования о погашении задолженностей начали получать те, кто не зарегистрировался в Фонде защиты вкладчиков. Отмечается, что проценты по некоторым кредитам уже значительно превысили размеры первоначальных займов.

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