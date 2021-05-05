Общество
Прогноз погоды в Крыму на среду 5 мая
Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 5 мая.
Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В предгорном Крыму - туман (местами туман), уровень опасности желтый. В горах Крыма - туман (местами туман), уровень опасности желтый.
В Симферополе сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 5 до 18, ночью от 5 до 7 градусов. Ветер С 11 км/час, возможны порывы до 26 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 36 до 71 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.
В Ялте сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 10 до 16, ночью около 11 градусов. Ветер С 10 км/час, возможны порывы до 28 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 50 до 65 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.
В Севастополе сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 9 до 16, ночью от 9 до 10 градусов. Ветер северный 19 км/час, возможны порывы до 38 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 54 до 72 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.
В Феодосии сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 8 до 16, ночью от 9 до 10 градусов. Ветер северо-западный 21 км/час, возможны порывы до 49 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 76 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.
В Керчи сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 10 до 16, ночью от 10 до 11 градусов. Ветер северо-западный 22 км/час, возможны порывы до 47 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 57 до 80 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.
В Евпатории сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 8 до 18, ночью от 8 до 9 градусов. Ветер С 17 км/час, возможны порывы до 39 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 44 до 76 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.
В Джанкое сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 6 до 18, ночью от 7 до 9 градусов. Ветер восточный 13 км/час, возможны порывы до 28 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 41 до 87 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.
В Армянске сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 7 до 18, ночью от 8 до 10 градусов. Ветер северо-западный 19 км/час, возможны порывы до 43 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 43 до 85 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.
На Ай-Петри сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 5 до 10, ночью около 5 градусов. Ветер северный 9 км/час, возможны порывы до 21 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 67 до 100 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.
На Ангарском перевале сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 6 до 12, ночью около 6 градусов. Ветер северо-западный 10 км/час, возможны порывы до 30 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 49 до 79 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.
Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 11 до 14 градусов тепла. По городам: в Алуште - 13, в Евпатории - 13, на мысе Казантип в Азовском море - 13, в Керчи - 14, в Николаевке - 14, в Севастополе - 13, в Судаке - 13, на Тарханкуте - 13, в Феодосии - 14, в Ялте - 14 градусов выше нуля.
Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 13, в Египте - 23, на Кипре - 21, в Одессе - 11, в Сочи - 15, в Турции - 21, в Хорватии - 16 градусов выше нуля.
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