Первый миллион пассажиров с начала года обслужили в аэропорту Симферополя

Аэропорт Симферополь обслужил один миллион человек с начала 2021 года.

Показатель в миллион принятых и отправленных пассажиров зафиксирован в аэропорту на неделю раньше, чем в доковидный 2019 год.

«Международный аэропорт Симферополь в этом году обслужил первый миллион пассажиров значительно раньше, чем в 2019 году. Это свидетельствует о положительной динамике пассажиропотока даже в сравнении с доковидным периодом. Количество направлений, по которым осуществляются рейсы, в этом сезоне значительно выросло уже в конце апреля. Маршрутная сеть продолжит расширяться и в мае. Это позволит к началу лета аэропорту Симферополь стать одним из лидеров в России по количеству открытых направлений полетов», – цитирует пресс-служба генерального директора ООО «Международный аэропорт «Симферополь» Евгения Плаксина.

В сравнении с аналогичным периодом 2019 года пассажиропоток в аэропорту Симферополь вырос на 100 тыс человек (11%). Маршрутная сеть перед майскими праздниками увеличилась до 32 направлений, что почти в три раза превышает показатели аналогичного периода 2019 года.

По словам главы Крыма Сергея Аксенова, ожидается, что аэропорт Симферополя в этот курортный сезон обслужит 6 млн туристов.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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