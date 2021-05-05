Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 75.3
воздух +19
море +14

Власть

Первый миллион пассажиров с начала года обслужили в аэропорту Симферополя

11:33 среда, 5 мая 2021

Аэропорт Симферополь обслужил один миллион человек с начала 2021 года.

Показатель в миллион принятых и отправленных пассажиров зафиксирован в аэропорту на неделю раньше, чем в доковидный 2019 год.

«Международный аэропорт Симферополь в этом году обслужил первый миллион пассажиров значительно раньше, чем в 2019 году. Это свидетельствует о положительной динамике пассажиропотока даже в сравнении с доковидным периодом. Количество направлений, по которым осуществляются рейсы, в этом сезоне значительно выросло уже в конце апреля. Маршрутная сеть продолжит расширяться и в мае. Это позволит к началу лета аэропорту Симферополь стать одним из лидеров в России по количеству открытых направлений полетов», – цитирует пресс-служба генерального директора ООО «Международный аэропорт «Симферополь» Евгения Плаксина.

В сравнении с аналогичным периодом 2019 года пассажиропоток в аэропорту Симферополь вырос на 100 тыс человек (11%). Маршрутная сеть перед майскими праздниками увеличилась до 32 направлений, что почти в три раза превышает показатели аналогичного периода 2019 года.

По словам главы Крыма Сергея Аксенова, ожидается, что аэропорт Симферополя в этот курортный сезон обслужит 6 млн туристов.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В центре Севастополя ограничат движение и стоянку из-за парада Победы. В день генеральной репетиции парада Победы - 7 мая, а также во время его проведения 9 мая в центре Севастополя будет перекрыто движение и ограничена стоянка автотранспорта.

9 мая в Симферополе перекроют ряд улиц. 9 мая, в связи с проведением Парада, посвященного 76-й годовщине Победы, в крымской столице будет перекрыто движение транспорта по ряду улиц.

Врач назвал самые «коронавирусные» виды транспорта. Проще всего коронавирусом заразиться в купе пассажирского поезда.

Симферополь встал в восьмибалльных пробках. Накануне Дня всех трудящихся столица республики замерла в восьмибалльных пробках, свидетельствуют данные соответствующего ресурса Яндекса.

Власть
«Да нафиг нам этот Крым»: в 90-х Ельцин отказался купить полуостров

«Да нафиг нам этот Крым»: в 90-х Ельцин отказался купить полуостров

Окружение первого президента России Бориса Ельцина в начале 1990-х годов рассматривало возможность сделки с Киевом по присоединению Крыма к РФ в обмен на бесплатный газ для Украины.

Общество
Какой сегодня праздник 5 мая

Какой сегодня праздник 5 мая фото

Сегодня, 5 мая 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Власть
В Крыму активно банкротят местные компании

В Крыму активно банкротят местные компании

За один день в арбитраж Крыма поступило сразу восемь банкротных исков к местным компаниям, включая одно муниципальное унитарное предприятие из сферы сбора отходов.

Происшествия
В Евпатории начали проверку из-за двух смертельных ДТП

В Евпатории начали проверку из-за двух смертельных ДТП

Сотрудники Госавтоинспекции в Евпатории начали проверки по двум дорожно-транспортным происшествиям в которых погибли люди.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации