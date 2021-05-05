Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму еще 97 человек слегли с ковидом ● Еще 98 крымчан заразились коронавирусом ● В Крыму зафиксирован 101 случай COVID-19 за минувшие сутки ● Только 5000 сотрудников курортной сферы Крыма вакцинировались от COVID-19 ● На Пасху в Крыму заразились более сотни человек
На 27 предприятиях Симферополя найдены нарушения профилактики COVID-19
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Мониторинг предприятий Симферополя на предмет соблюдения профилактики распространения коронавируса осуществляют 10 мобильных групп, сообщил начальник управления административных органов администрации Симферополя Сергей Роик.
По его словам, с 20 по 26 апреля проверены 35 предприятий.
«По результатам рейдов нарушения выявлены на 27 предприятиях. Кроме того, по состоянию на 26 апреля из проведенных контрольных осмотров направлен один материал в территориальный отдел Роспотребнадзора для проведения дополнительных проверок и составления протоколов об административном правонарушении», – цитирует Роика пресс-служба администрации города.
Контролеры проверяют торговые центры, сетевые магазины и магазины стройматериалов, объекты общественного питания, салоны красоты и парикмахерские. Всего по объектам хозяйственной деятельности за время работы мобильных групп проведено более 9 тысяч рейдов, добавил Роик.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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