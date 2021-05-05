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Коронавирус в Крыму

На 27 предприятиях Симферополя найдены нарушения профилактики COVID-19

10:52 среда, 5 мая 2021
На 27 предприятиях Симферополя найдены нарушения профилактики COVID-19

фото © pixabay.com

Мониторинг предприятий Симферополя на предмет соблюдения профилактики распространения коронавируса осуществляют 10 мобильных групп, сообщил начальник управления административных органов администрации Симферополя Сергей Роик.

По его словам, с 20 по 26 апреля проверены 35 предприятий.

«По результатам рейдов нарушения выявлены на 27 предприятиях. Кроме того, по состоянию на 26 апреля из проведенных контрольных осмотров направлен один материал в территориальный отдел Роспотребнадзора для проведения дополнительных проверок и составления протоколов об административном правонарушении», – цитирует Роика пресс-служба администрации города.

Контролеры проверяют торговые центры, сетевые магазины и магазины стройматериалов, объекты общественного питания, салоны красоты и парикмахерские. Всего по объектам хозяйственной деятельности за время работы мобильных групп проведено более 9 тысяч рейдов, добавил Роик. 

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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