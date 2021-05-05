Крымского наркоплантатора взяли с поличным

В Сакском районе сотрудники МВД задержали местного жителя, занимавшегося культивированием наркосодержащих растений.

Об этом сообщает пресс-служба МВД России по РК.

Плантацию из 67 кустов конопли удалось выявить в ходе проверки, организованной по оперативной информации.

«В специально оборудованной теплице во дворе дома, а также на приусадебном участке хозяин домовладения выращивал кусты конопли. При этом он ухаживал за саженцами, рыхлил почву, поливал и вносил под них удобрения», - сообщают крымские силовики.

Все наркосодержащие растения изъяли и отправили на экспертизу, по факту возбуждено уголовное дело по статье «незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства». Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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