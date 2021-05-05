Власть
Крым получит вакцину от ковида для животных
Подведомственный Россельхознадзору ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» произвел первую партию вакцины «Карнивак-Ков» для профилактики новой коронавирусной инфекции у животных.
Первая партия из 17 тысяч доз уже забронирована. Вакцину получит Крым, Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Владимир, Киров, Ижевск, Иркутск, Магнитогорск, Новосибирск, Рязань, Челябинск, Тверь, Тольятти.
Интерес к российской вакцине «Карнивак-Ков» проявили также компании из Германии, Греции, Польши, Австрии, Казахстана, Таджикистана, Малайзии, Таиланда, Южной Кореи, Ливана, Ирана, Аргентины. Порядка 20 организаций готовы к переговорам по обсуждению регистрации и поставок препарата в свои страны. Досье для регистрации препарата за рубежом в частности в ЕС находится в стадии подготовки и оперативно будет использовано для регистрационного процесса.
Вакцина «Карнивак-Ков» является первым зарегистрированным в мире препаратом против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) у животных.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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