Крым получит вакцину от ковида для животных

Подведомственный Россельхознадзору ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» произвел первую партию вакцины «Карнивак-Ков» для профилактики новой коронавирусной инфекции у животных.

Первая партия из 17 тысяч доз уже забронирована. Вакцину получит Крым, Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Владимир, Киров, Ижевск, Иркутск, Магнитогорск, Новосибирск, Рязань, Челябинск, Тверь, Тольятти.

Интерес к российской вакцине «Карнивак-Ков» проявили также компании из Германии, Греции, Польши, Австрии, Казахстана, Таджикистана, Малайзии, Таиланда, Южной Кореи, Ливана, Ирана, Аргентины. Порядка 20 организаций готовы к переговорам по обсуждению регистрации и поставок препарата в свои страны. Досье для регистрации препарата за рубежом в частности в ЕС находится в стадии подготовки и оперативно будет использовано для регистрационного процесса.

Вакцина «Карнивак-Ков» является первым зарегистрированным в мире препаратом против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) у животных.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Почти все крымские поля засорены сорняками. На полях Крыма в посевах озимых зерновых и других сельхозкультур выявлены сорные растения, численность которых приближается к пороговой, сообщает пресс-служба филиала ФГБУ «Россельхозцентр» Крыма.

Эксперты зафиксировали появление тли в посевах озимых в Крыму. Специалисты отдела защиты растений филиала Россельхозцентра по Республике Крым сообщили, что в посевах озимых зерновых культур началось появление личинок злаковой тли.

В Крыму пытаются обанкротить старейшую теплицу. В арбитражный суд Крыма поступил банкротный иск, адресованный тепличному хозяйству, ведущему свою историю с 1971 года.

Севастопольские ученые изобрели удобрение из винограда. О разработке уникальной технологии производства удобрений из любых органических отходов, включая переработанный виноград, сообщила пресс-служба Севастопольского государственного университета.