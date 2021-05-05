Общество
Какой сегодня праздник 5 мая
фото © pixabay.com
Сегодня, 5 мая 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
Международный день акушерки (International Midwives Day)
Фото delai-vibor.com
Международный день акушерок отмечается ежегодно 5 мая в более чем 50 странах мира.
Акушерки-это специалисты в области акушерства (медицинская специальность, которая занимается беременностью, родами и послеродовым периодом). Они обеспечивают уход за женщинами во время беременности, родов и в послеродовой период. Исторически акушерками были женщины, отсюда и термин. В наши дни мужчины также могут быть акушерками, хотя мужчины-акушерки все еще сравнительно редкое явление.
Идея создания праздника, посвященного признанию и чествованию акушерок, впервые прозвучала на конференции Международной конфедерации акушерок, состоявшейся в 1987 году в Нидерландах. Первое празднование состоялось 5 мая 1991 года.
День водолаза в России
Фото oksait.ru
Ежегодно 5 мая в России отмечается День водолаза. Этот профессиональный праздник был включен в реестр российских памятных дат указом Президента РФ в 2002 году по ходатайству представителей водолазных организаций, служб и структурных подразделений различных министерств и ведомств.
Датой для учреждения данного праздника послужило важное исторической событие — (23 апреля) 5 мая 1882 года по Указу императора Александра III в Кронштадте была основана первая в мире водолазная школа. В Указе императора было сказано, что водолазная школа должна готовить «опытных в водолазном деле офицеров и нижних чинов для судовых надобностей и подводных минных работ».
Специалисты данной профессии сегодня работают во многих ведомствах и структурах, отраслях и сферах жизнедеятельности современного общества. Но до сих пор водолазное дело остается достаточно сложной и опасной профессией. Поэтому к человеку, занимающемуся данной деятельностью, предъявляются серьезные требования — помимо профессионального мастерства, водолаз должен обладать стрессоустойчивостью, спокойным и взвешенным характером, хорошим слухом, внятной речью и конечно же физической выносливостью. Все это не может не вызывать уважения.
Лукин день
5 мая Лукин день ( 22 апреля по юлианскому календарю). В этот день православные верующие отмечают праздник перенесения святых мощей из Фив в Константинополь одного из семидесяти апостолов Иисуса Христа, евангелиста и сподвижника апостола Павла, святого Луки.
Также сегодня, 5 мая, отмечают такие праздники:
- День советской печати
- Международный день борьбы за права инвалидов
- День Европы (Europe Day in the Council of Europe)
- День шифровальщика (День создания криптографической службы РФ)
- День памяти преподобного Феодора Сикеота, епископа Анастасиупольского
- День печати в Республике Беларусь
- Международный день принцесс (International Princess Day)
- Всемирный день общения
- Всемирный день веселья (World Laughter Day)
- Всемирный день легочной гипертензии (World PH Day)
- Международный день осиротевших матерей (International Bereaved Mother's Day)
- День пожилых людей в Палау
- День большого сэндвича (National Hoagie Day) в США
- Фестиваль встречи весны в Турции
- Пятый день мая в Мексике
Сегодня именины празднуют: Лука, Федор, Климент, Гавриил, Виталий, Всеволод, Нафанаил.
Что происходило 5 мая в прошлые годы
1581 - В Остроге (на Волыни) печатник Иван Федоров издал первый руский календарь.
1821 - На острове Святой Елены умер Наполеон I.
1836 - В Бельгии начала действовать первая в Европе железная дорога.
1849 - Ф. Достоевский арестован по делу петрашевцев.
1865 - В штате Огайо произошло первое в США ограбление поезда.
1912 - Вышел первый номер газеты «Правда» (этот день в СССР отмечали как День печати).
1920 - Войска Директории УНР и польские войска взяли Киев.
1921 - Во Франции впервые представлены духи «Шанель».
1941 - В Атлантике немецкая подводная лодка потопила корабль с 75 канадскими солдатами (первые потери армии Канады во Второй мировой войне).
1944 - Югославские партизаны захватили в Загребе большой арсенал оружия.
1945 - Голландия и Дания освобождены от нацистов.
1949 - Начал действовать Совет Европы.
1956 - В Токио начался первый чемпионат мира по дзюдо.
1960 - Брежнев Леонид избран председателем Президиума Верховного Совета СССР вместо Климента Ворошилова.
1961 - Шепард Алан стал первым американцем, который полетел в космос.
1983 - Специальная комиссия установила, что скандальные «дневники Гитлера», опубликованные в журнале «Штерн», является фальшивкой.
1988 - Первая телетрансляция с вершины Эверест.
1992 - Крымский парламент провозгласил независимость Крыма и назначил на август референдум о подтверждении этого статуса.
1999 - Македония закрыла свои границы для албанских беженцев из Косово.
1999 - Впервые в истории Шотландии состоялись выборы собственного парламента.
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 5 мая. Какие праздники будут завтра?
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