Какой сегодня праздник 5 мая

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Сегодня, 5 мая 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Международный день акушерки (International Midwives Day)

Фото delai-vibor.com

Международный день акушерок отмечается ежегодно 5 мая в более чем 50 странах мира.

Акушерки-это специалисты в области акушерства (медицинская специальность, которая занимается беременностью, родами и послеродовым периодом). Они обеспечивают уход за женщинами во время беременности, родов и в послеродовой период. Исторически акушерками были женщины, отсюда и термин. В наши дни мужчины также могут быть акушерками, хотя мужчины-акушерки все еще сравнительно редкое явление.

Идея создания праздника, посвященного признанию и чествованию акушерок, впервые прозвучала на конференции Международной конфедерации акушерок, состоявшейся в 1987 году в Нидерландах. Первое празднование состоялось 5 мая 1991 года.

День водолаза в России

Фото oksait.ru

Ежегодно 5 мая в России отмечается День водолаза. Этот профессиональный праздник был включен в реестр российских памятных дат указом Президента РФ в 2002 году по ходатайству представителей водолазных организаций, служб и структурных подразделений различных министерств и ведомств.

Датой для учреждения данного праздника послужило важное исторической событие — (23 апреля) 5 мая 1882 года по Указу императора Александра III в Кронштадте была основана первая в мире водолазная школа. В Указе императора было сказано, что водолазная школа должна готовить «опытных в водолазном деле офицеров и нижних чинов для судовых надобностей и подводных минных работ».

Специалисты данной профессии сегодня работают во многих ведомствах и структурах, отраслях и сферах жизнедеятельности современного общества. Но до сих пор водолазное дело остается достаточно сложной и опасной профессией. Поэтому к человеку, занимающемуся данной деятельностью, предъявляются серьезные требования — помимо профессионального мастерства, водолаз должен обладать стрессоустойчивостью, спокойным и взвешенным характером, хорошим слухом, внятной речью и конечно же физической выносливостью. Все это не может не вызывать уважения.

Лукин день

5 мая Лукин день ( 22 апреля по юлианскому календарю). В этот день православные верующие отмечают праздник перенесения святых мощей из Фив в Константинополь одного из семидесяти апостолов Иисуса Христа, евангелиста и сподвижника апостола Павла, святого Луки.

Также сегодня, 5 мая, отмечают такие праздники:

- День советской печати

- Международный день борьбы за права инвалидов

- День Европы (Europe Day in the Council of Europe)

- День шифровальщика (День создания криптографической службы РФ)

- День памяти преподобного Феодора Сикеота, епископа Анастасиупольского

- День печати в Республике Беларусь

- Международный день принцесс (International Princess Day)

- Всемирный день общения

- Всемирный день веселья (World Laughter Day)

- Всемирный день легочной гипертензии (World PH Day)

- Международный день осиротевших матерей (International Bereaved Mother's Day)

- День пожилых людей в Палау

- День большого сэндвича (National Hoagie Day) в США

- Фестиваль встречи весны в Турции

- Пятый день мая в Мексике

Сегодня именины празднуют: Лука, Федор, Климент, Гавриил, Виталий, Всеволод, Нафанаил.

Что происходило 5 мая в прошлые годы

1581 - В Остроге (на Волыни) печатник Иван Федоров издал первый руский календарь.

1821 - На острове Святой Елены умер Наполеон I.

1836 - В Бельгии начала действовать первая в Европе железная дорога.

1849 - Ф. Достоевский арестован по делу петрашевцев.

1865 - В штате Огайо произошло первое в США ограбление поезда.

1912 - Вышел первый номер газеты «Правда» (этот день в СССР отмечали как День печати).

1920 - Войска Директории УНР и польские войска взяли Киев.

1921 - Во Франции впервые представлены духи «Шанель».

1941 - В Атлантике немецкая подводная лодка потопила корабль с 75 канадскими солдатами (первые потери армии Канады во Второй мировой войне).

1944 - Югославские партизаны захватили в Загребе большой арсенал оружия.

1945 - Голландия и Дания освобождены от нацистов.

1949 - Начал действовать Совет Европы.

1956 - В Токио начался первый чемпионат мира по дзюдо.

1960 - Брежнев Леонид избран председателем Президиума Верховного Совета СССР вместо Климента Ворошилова.

1961 - Шепард Алан стал первым американцем, который полетел в космос.

1983 - Специальная комиссия установила, что скандальные «дневники Гитлера», опубликованные в журнале «Штерн», является фальшивкой.

1988 - Первая телетрансляция с вершины Эверест.

1992 - Крымский парламент провозгласил независимость Крыма и назначил на август референдум о подтверждении этого статуса.

1999 - Македония закрыла свои границы для албанских беженцев из Косово.

1999 - Впервые в истории Шотландии состоялись выборы собственного парламента.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 5 мая. Какие праздники будут завтра?

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