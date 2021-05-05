«Да нафиг нам этот Крым»: в 90-х Ельцин отказался купить полуостров

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Окружение первого президента России Бориса Ельцина в начале 1990-х годов рассматривало возможность сделки с Киевом по присоединению Крыма к РФ в обмен на бесплатный газ для Украины.

Однако глава российского государства отверг эти планы. Об этом рассказал близкий соратник Ельцина, бывший вице-премьер России Анатолий Полторанин в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

«Я просил министра иностранных дел Андрея Козырева провентилировать у ребят ваших, можем ли мы взять Крым в обмен на то, что мы Украине будем 10 лет давать бесплатно газ. Хорошая сделка. Но Крым (планировалось) не просто бесплатно захапать, а сделать автономией, открытой для нас, для Украины. Ельцин не захотел. Он говорит: «да нафиг нам этот Крым, этот Севастополь – у нас в Питере свободные пирсы есть, мы туда перебросим флот», – сказал Полторанин.

Он также выразил убеждение, что Украина сама виновата в потере полуострова в 2014 году.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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