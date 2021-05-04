Власти Крыма пугают отели «регулярными проверками»

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В Крыму в мае ожидают около миллиона туристов.

Об этом накануне открытия туристического сезона сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. При этом поездом на полуостров прибывает только около 5% туристов, еще 28% предпочитают авиаперелеты. И подавляющее большинство приезжает по Крымскому мосту - 65% - прибывает на автомобилях.

По информации властей региона, самый высокий уровень бронирования на май наблюдается в Ялте — до 95%, в Алуште — 80%, в Евпатории и Феодосии — около 70%. Всего на полуострове работает 700 отелей и санаториев. Сотрудники санаторно-курортной сферы проходят централизованную вакцинацию – на сегодня привито более 5 тысяч человек.

Власти Крыма обещают в течение сезона регулярно проверять, как в отелях соблюдается масочный режим и применяются меры дезинфекции, включая наличие рециркуляторов, пишет «Коммерсантъ».

«Уже с 1 мая начинаются ежедневные мониторинговые выезды Минкурортов республики по вопросам соблюдения требований Роспотребнадзора по безопасному отдыху крымчан и гостей полуострова в объектах размещения» - предупредил Сергей Аксенов.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Туризм в Крыму и Севастополе будут развивать согласно мастер-плану. В рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в этом году начнется разработка трех мастер-планов макротерриторрий – это Крым, включая Севастополь, Дальний Восток и Золотое Кольцо.

Отельеры Крыма рассказали о решении проблемы обеспечения водой туристов. Проблема с нехваткой воды в Крыму вынуждает отельеров находить решения по обеспечению водой средств размещения.

В Крыму готовят облавы на «теневые» объекты размещения. С началом курортного сезона в Крыму возобновляются контрольные мероприятия в секторе «теневых» объектов размещения.

За счет чего растут цены на отдых в Крыму и причем тут Турция. Стоимость отдыха в крымских отелях среднего и эконом-сегмента в этом году изменилась незначительно, при этом некоторый рост связан скорее с внутренними причинами и не зависит от закрытия границ.