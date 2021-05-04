В центре Симферополя горел ресторан

Пламя охватило крышу заведения общественного питания.

В центре столицы Крыма у Екатерининского сада 3 мая в вечернее время горел ресторан «Павлин-Мавлин».

Прибывшие на место пожарные установили, что огонь распространился по крыше заведения общественного питания, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по республике, передает «Крым 24».

Сотрудникам МЧС удалось оперативно ликвидировать возгорание. Площадь пожара составила пять квадратных метров.

Пострадавших в результате происшествия нет, посетители ресторана вышли из заведения самостоятельно. Причины пожара устанавливаются.

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