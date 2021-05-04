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Власть

В центре Севастополя ограничат движение и стоянку из-за парада Победы

В центре Севастополя ограничат движение и стоянку из-за парада Победы

фото © iz.ru

В день генеральной репетиции парада Победы - 7 мая, а также во время его проведения 9 мая в центре Севастополя будет перекрыто движение и ограничена стоянка автотранспорта.

Об этом сообщается на официальном сайте правительства Севастополя.

В объявлении речь идет об улицах Ленина (от площади Суворова), проспекте Нахимова, площади Лазарева, улицах генерала Петрова и Одесской. Также движение ограничат на участке улицы Сенявина (от Одесской до Маяковской), Набережной Корнилова (от ул. Маяковского до ул. Айвазовского), на отрезке от Айвазовской до Капитанской, а также по улицам Троллейбусный спуск и Портовая.

Кроме того, с 5. 00 до 15. 00 изменится направление одностороннего движения на участках улиц Советской и Воронина. А на Одесской (от Новороссийской до Сенявина) на это время введется двухстороннее движение.

«Обращаем внимание, что с 8. 00 до окончания праздничных мероприятий, место посадки/высадки пассажиров катеров с Графской пристани переносится в Артиллерийскую бухту», - также предупредили власти города.

Ранее в правительстве Севастополя сообщили об ограничении движения транспорта по улицам Карантинной с 5 по 7 мая. В данном случае причина ограничения - работы по капитальному ремонту дороги. По этой же причине до 15 мая продлено ограничение движения всех транспортных средств по улице Адмирала Владимирского.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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