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Власть

В Симферополе займутся сносом незаконных строений

В Симферополе снесут 17 незаконных капитальных строений и 112 нестационарных объектов, сообщает «КП-Крым».

Решение о сносе объектов приняли на заседании профильной комиссии.

В список нестационарных объектов попали гаражи, ворота, навесы, пристройки, металлические ограждения и стопперы. Все они выявлены в ходе плановых рейдов муниципальных и республиканских служб. Сроки сноса не уточняются.

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В понедельник и вторник в Симферополе не будет воды: список адресов. В Симферополе два дня не будут воды в некоторых районах. График отключений предоставила пресс-служба ГУП РК «Вода Крыма».

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Сколько воды прибавили реки и водохранилища Крыма за апрель. К началу мая суммарный объем воды в крымских водохранилищах составил 85,8 млн кубометров, это почти на 9 млн «кубов» меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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