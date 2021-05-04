Власть
В Симферополе займутся сносом незаконных строений
В Симферополе снесут 17 незаконных капитальных строений и 112 нестационарных объектов, сообщает «КП-Крым».
Решение о сносе объектов приняли на заседании профильной комиссии.
В список нестационарных объектов попали гаражи, ворота, навесы, пристройки, металлические ограждения и стопперы. Все они выявлены в ходе плановых рейдов муниципальных и республиканских служб. Сроки сноса не уточняются.
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В понедельник и вторник в Симферополе не будет воды: список адресов. В Симферополе два дня не будут воды в некоторых районах. График отключений предоставила пресс-служба ГУП РК «Вода Крыма».
«Черный юмор»: в Севастополе скосили клумбу с тюльпанами. Озеленителям было лень вырывать сорняки, и они вооружились газонокосилками.
Сколько воды прибавили реки и водохранилища Крыма за апрель. К началу мая суммарный объем воды в крымских водохранилищах составил 85,8 млн кубометров, это почти на 9 млн «кубов» меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Еще 98 крымчан заразились коронавирусом
За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировали 98 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 12 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Какой сегодня праздник 4 мая фото
Сегодня, 4 мая 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Власти Крыма пугают отели «регулярными проверками»
В Крыму в мае ожидают около миллиона туристов.
Власти сообщают об экологическом ЧП в Херсонесе
В Севприроднадзоре подтвердили сообщение о разливе топлива в акватории одной из бухт Севастополя близ заповедника «Херсонес Таврический».
2 мая
Певец Лев Лещенко назвал Ялту «своеобразным городом»
Российский певец Лев Лещенко, который является председателем жюри музыкального фестиваля «Дорога на Ялту», в комментарии местным СМИ назвал Ялту «Своеобразным городом», напомнив об исторических событиях, с которыми связана история этого города.