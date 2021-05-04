В Севастополе запустят все городские фонтаны

Севастопольские власти начали поэтапную работу по запуску фонтанов в городских парках и скверах. Полностью все местные фонтаны заработают до 9 мая.

Об этом сообщается на официальном сайте правительства Севастополя.

По данным ресурса, работа по запуску фонтанов будет продолжаться в течение всего периода майских праздников.

«В Севастополе 23 фонтана, из них почти каждый — с историей. Люблю как новые, вроде открытого в прошлом году на площади Ушакова, так и фонтан с фигурами детей в Комсомольском парке. Его также привели в порядок в прошлом году в рамках благоустройства парка. И это его первый сезон после реконструкции», - высказался на этот счет губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Глава Севастополя подчеркнул, что все городские фонтаны работают по принципу «замкнутого цикла», поэтому «лишнего» расхода воды нет.

Ране сообщалось, что в Симферополе включили фонтаны в парке Тренева и в Сквере Республики. В течение апреля сотрудники отдела благоустройства расконсервировали и подготовили эти фонтаны к запуску.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Керчи Митридатская лестница перед открытием захламлена строительным мусором. В Керчи власти обещают открыть 8 мая для посещения Митридатскую лестницу, которая была закрыта на реконструкцию, однако у подножия лестницы и на ее пролетах до сих пор находится строительный мусор и остатки материалов.

В Крыму предложили странный способ обеспечить полуостров водой. Крым предложили обеспечить водой, засадив все берега лесом на 2 километра.

В понедельник и вторник в Симферополе не будет воды: список адресов. В Симферополе два дня не будут воды в некоторых районах. График отключений предоставила пресс-служба ГУП РК «Вода Крыма».

«Черный юмор»: в Севастополе скосили клумбу с тюльпанами. Озеленителям было лень вырывать сорняки, и они вооружились газонокосилками.