Власть
В Севастополе запустят все городские фонтаны
Севастопольские власти начали поэтапную работу по запуску фонтанов в городских парках и скверах. Полностью все местные фонтаны заработают до 9 мая.
Об этом сообщается на официальном сайте правительства Севастополя.
По данным ресурса, работа по запуску фонтанов будет продолжаться в течение всего периода майских праздников.
«В Севастополе 23 фонтана, из них почти каждый — с историей. Люблю как новые, вроде открытого в прошлом году на площади Ушакова, так и фонтан с фигурами детей в Комсомольском парке. Его также привели в порядок в прошлом году в рамках благоустройства парка. И это его первый сезон после реконструкции», - высказался на этот счет губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Глава Севастополя подчеркнул, что все городские фонтаны работают по принципу «замкнутого цикла», поэтому «лишнего» расхода воды нет.
Ране сообщалось, что в Симферополе включили фонтаны в парке Тренева и в Сквере Республики. В течение апреля сотрудники отдела благоустройства расконсервировали и подготовили эти фонтаны к запуску.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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