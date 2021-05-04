В Севастополе всю неделю будут отлавливать нетрезвых водителей

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В праздничную нерабочую неделю автоинспекторы ГИБДД Севастополя переведены на усиленный режим работы.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«ГИБДД усилит контроль за безопасностью дорожного движения на городских магистралях и автодорогах Севастополя, увеличит количество нарядов дорожно-патрульной службы», - заявили в ведомстве.

Под особым контролем экипажей ДПС и инспекторов мотовзвода будет выявление лиц, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения, а также пресечение иных грубых нарушений правил дорожного движения.

По данным ведомства, с начала года в Севастополе произошло 10 ДТП с участием водителей в состоянии опьянения, в которых один человек погиб и 15 были травмированы. За этот же период автоинспекторы выявили 601 водителя в состоянии опьянения, из них 111 сели за руль повторно, то есть лишенными права управления транспортным средством.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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