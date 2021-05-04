Власть
В Севастополе всю неделю будут отлавливать нетрезвых водителей
фото © Новости Крыма
В праздничную нерабочую неделю автоинспекторы ГИБДД Севастополя переведены на усиленный режим работы.
Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«ГИБДД усилит контроль за безопасностью дорожного движения на городских магистралях и автодорогах Севастополя, увеличит количество нарядов дорожно-патрульной службы», - заявили в ведомстве.
Под особым контролем экипажей ДПС и инспекторов мотовзвода будет выявление лиц, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения, а также пресечение иных грубых нарушений правил дорожного движения.
По данным ведомства, с начала года в Севастополе произошло 10 ДТП с участием водителей в состоянии опьянения, в которых один человек погиб и 15 были травмированы. За этот же период автоинспекторы выявили 601 водителя в состоянии опьянения, из них 111 сели за руль повторно, то есть лишенными права управления транспортным средством.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Российский топ-менеджер получил семь лет колонии за севастопольские очистные. За хищение 2 миллиардов рублей, выделенных из бюджета Севастополя на строительство городских очистных сооружений, Ленинский районный суд города приговорил к семи годам колонии общего режима бывшего гендиректора компании АО НПП «Биотехпрогресс» Дениса Петрова, пишет «Коммерсант».
Крымчанин сел пьяным за руль и отправился в тюрьму. Суд приговорил жителя Белогорска к 3 месяцем колонии-поселения за вожде6ние в нетрезвом виде.
Крымчанина арестовали за тонировку стекол машины. Житель Евпатории получил пять суток ареста за невыполнение требований сотрудников полиции снять противозаконную тонировку, сообщила пресс-служба МВД по Крыму.
Житель Керчи отправится в колонию строгого режима за торговлю метамфетамином. 42-летний керчанин попал в поле зрения пограничников в июле прошлого года. В отношении него собрали доказательную базу, после чего пресекли канал распространения на приграничной территории наркотиков.
Еще 98 крымчан заразились коронавирусом
За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировали 98 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 12 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Какой сегодня праздник 4 мая фото
Сегодня, 4 мая 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Власти Крыма пугают отели «регулярными проверками»
В Крыму в мае ожидают около миллиона туристов.
Власти сообщают об экологическом ЧП в Херсонесе
В Севприроднадзоре подтвердили сообщение о разливе топлива в акватории одной из бухт Севастополя близ заповедника «Херсонес Таврический».
2 мая
Певец Лев Лещенко назвал Ялту «своеобразным городом»
Российский певец Лев Лещенко, который является председателем жюри музыкального фестиваля «Дорога на Ялту», в комментарии местным СМИ назвал Ялту «Своеобразным городом», напомнив об исторических событиях, с которыми связана история этого города.