Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 75.2
воздух +14
море +13

Происшествия

В Севастополе разворачивается детективная история с загрязнением Карантинной бухты

В Севастополе разворачивается детективная история с загрязнением Карантинной бухты

фото © Новый день

В Севастополе разворачивается детективная история с загрязнением Карантинной бухты: инспекторы не могут найти пятна, о которых сообщают местные жители.

Первые сигналы появились утром 2 мая. Горожане сообщали о радужной пленке в воде недалеко от Херсонеса, жаловались на неприятный запах и сообщали о дохлой рыбе.

Во второй половине дня на место выехали сотрудники Севприроднадзора и Росприроднадзора. Никаких пятен на воде в Карантинной бухте они не нашли, зато обнаружили незаконно установленные заборы в Песочной бухте.

Однако вчера утром вновь стали появляться сообщения о радужной пленке на воде. Местные жители, завили, что накануне проверяющие не обнаружили разлива нефтепродуктов, потому что к моменту их появления поднялся ветер. А в штиль пленку из нефтепродуктов и искать не надо – ее, якобы, хорошо видно с берега.

Специалисты взяли пробы воды. Результаты анализа пока не сообщаются.

В тексте использованы материалы: Новый день

Ранее Новости Крыма сообщали:

Власти сообщают об экологическом ЧП в Херсонесе. В Севприроднадзоре подтвердили сообщение о разливе топлива в акватории одной из бухт Севастополя близ заповедника «Херсонес Таврический».

Ищут холеру и ковид: в Крыму начали проверять морскую воду. С 1 мая специалисты приступили к проверке морской воды в Крыму на наличие холерного вибриона и новой коронавирусной инфекции.

Ученые планируют размножить редкие крымские орхидеи. Ученые республики планируют увеличить численность существующих популяций крымских орхидей и восстановить утраченные с помощью современных технологий.

В Крыму объявили о сборе средств на защиту Форосского парка от застройки. В Крыму председатель общественной организации «Курортный Крым», создатель сайта kurortexpert.com Александр Бурдонов объявил о сборе средств на услуги адвоката для защиты Форосского парка от застройки.

Общество
Крымчане сегодня и завтра ночью смогут увидеть метеорный поток

Крымчане сегодня и завтра ночью смогут увидеть метеорный поток

В ночь с 4 на 5 мая и с 5 на 6 мая жители южных городов России смогут наблюдать метеорный поток Майские Аквариды, рассказал астроном Александр Якушечкин.

Общество
Море в Алуште превратилось в канализационное болото

Море в Алуште превратилось в канализационное болото фото

В Алуште (Южный берег Крыма) отдыхающие жалуются на то, что в преддверии курортного сезона побережье затянуло канализационными сбросами.

Происшествия
В Севастополе разворачивается детективная история с загрязнением Карантинной бухты

В Севастополе разворачивается детективная история с загрязнением Карантинной бухты

В Севастополе разворачивается детективная история с загрязнением Карантинной бухты: инспекторы не могут найти пятна, о которых сообщают местные жители.

Власть
Власти Крыма пугают отели «регулярными проверками»

Власти Крыма пугают отели «регулярными проверками»

В Крыму в мае ожидают около миллиона туристов.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации