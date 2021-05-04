Происшествия
В Севастополе разворачивается детективная история с загрязнением Карантинной бухты
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В Севастополе разворачивается детективная история с загрязнением Карантинной бухты: инспекторы не могут найти пятна, о которых сообщают местные жители.
Первые сигналы появились утром 2 мая. Горожане сообщали о радужной пленке в воде недалеко от Херсонеса, жаловались на неприятный запах и сообщали о дохлой рыбе.
Во второй половине дня на место выехали сотрудники Севприроднадзора и Росприроднадзора. Никаких пятен на воде в Карантинной бухте они не нашли, зато обнаружили незаконно установленные заборы в Песочной бухте.
Однако вчера утром вновь стали появляться сообщения о радужной пленке на воде. Местные жители, завили, что накануне проверяющие не обнаружили разлива нефтепродуктов, потому что к моменту их появления поднялся ветер. А в штиль пленку из нефтепродуктов и искать не надо – ее, якобы, хорошо видно с берега.
Специалисты взяли пробы воды. Результаты анализа пока не сообщаются.
В тексте использованы материалы: Новый день
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