В одном из водохранилищ Крыма снова начал снижаться уровень воды

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В Белогорском водохранилище начал снижаться уровень воды.

Ранее власти возобновили спуск воды из этого водохранилища на нужды юго-восточного Крыма.

По состоянию на начало мая, уровень воды опустился значительно ниже полосы прибоя, это произошло за прошедшие две недели с начала спуска воды из водохранилища.

«Воды из Белогорского водохранилища спускают больше, чем туда поступает, соответственно уровень воды в нем стал заметно падать. И это только начало. Летом этот процесс будет происходить гораздо быстрее, а значит, запасы полезного объема воды могут исчерпаться еще быстрее, чем в прошлом году», – сообщил активист общественного движения «Свободный Крым» из Белогорского района Решад Меметов.

На реке Биюк-Карасу ниже плотины Белогорского водохранилища власти демонтировали земляную дамбу, сооруженную в прошлом году подразделениями трубопроводных войск.

Объем воды в крымских водохранилищах в настоящее время значительно меньше, чем наблюдался по состоянию на 1 мая 2020 года.

«К началу мая общий суммарный объем воды в водохранилищах, расположенных в руслах рек, составил 85,801 млн кубических метров, что на 24,411 млн кубических метров больше, чем месяц назад, но на 8,979 млн кубических метров меньше, чем к 1 мая 2020 года», – сообщили в крымском Гидрометцентре.

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